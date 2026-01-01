Депутат міськради на Волині на пішохідному переході збив 13-річного велосипедиста
Сьогодні, 10:11
Правоохоронці оголосили про підозру депутату Ковельської міської ради у спричиненні ДТП, унаслідок якої постраждав 13-річний велосипедист. Наразі вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.
Про це у четвер, 19 лютого, повідомила Волинська обласна прокуратура.
Аварія сталася 8 жовтня 2025 року близько 17:05. За даними слідства, водій автомобіля Opel Combo, повертаючи праворуч на регульованому перехресті з вулиці Шевченка на вулицю Варшавську, наїхав на неповнолітнього, який їхав велосипедом по пішохідному переходу. Унаслідок зіткнення 13-річний хлопець отримав забійну рану підборіддя та забій правого гомілково-ступеневого суглоба.
Прокуратура не називає прізвище підозрюваного. Проте, згідно з даними видання «Ковель media», йдеться про 50-річного депутата Ковельської міської ради восьмого скликання від політичної партії «Сила і честь» Ігоря Пініса, який є членом постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів. Власні джерела в правоохоронних органах підтвердили ZAXID.NET цю інформацію.
Посадовцю інкримінують ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи, арешт до шести місяців або до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.
