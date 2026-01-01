Помітили виснаженого птаха на узбіччі дороги: на Волині врятували лебедя

Помітили виснаженого птаха на узбіччі дороги: на Волині врятували лебедя
На трасі Ковель — Ягодин працівники патрульної поліції помітили на узбіччі дороги лебедя, який перебував у виснаженому стані та майже не рухався. Птаха передали екологам та його оглянув ветеринарний лікар.

Надвечір 19 лютого лебедя транспортували до Луцького зоопарку, про це Суспільному розповіла директорка комунального підприємства Людмила Денисенко.

Після огляду молодому лебедю надали необхідну допомогу — птаху ввели антибіотик і стабілізували його стан.

"Птах добре переніс дорогу, тримає шию, загалом його стан стабільний, трошки виснажений та голодний він був. Зараз він перебуває на карантині", — каже Людмила Денисенко.
Помітили виснаженого птаха на узбіччі дороги: на Волині врятували лебедя

З її слів, допоки лебідь повністю не одужає і під час зимових холодів, перебуватиме у Луцькому зоопарку під наглядом спеціалістів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, лебідь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РФ захопила 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир, але не ціною нашої незалежності, — Зеленський
Сьогодні, 14:11
Росіянин отримав довічне за розстріл полонених бійців ЗСУ
Сьогодні, 13:54
Помітили виснаженого птаха на узбіччі дороги: на Волині врятували лебедя
Сьогодні, 13:07
У Ковелі патрульні допомогли 12-річному хлопчику, що йшов вулицею босоніж і лише в халаті
Сьогодні, 12:37
За отримання хабаря на Волині судитимуть голову районного суду
Сьогодні, 12:09
Медіа
відео
1/8