Помітили виснаженого птаха на узбіччі дороги: на Волині врятували лебедя





Надвечір 19 лютого лебедя транспортували до Луцького зоопарку, про це Людмила Денисенко.



Після огляду молодому лебедю надали необхідну допомогу — птаху ввели антибіотик і стабілізували його стан.



"Птах добре переніс дорогу, тримає шию, загалом його стан стабільний, трошки виснажений та голодний він був. Зараз він перебуває на карантині", — каже Людмила Денисенко.



З її слів, допоки лебідь повністю не одужає і під час зимових холодів, перебуватиме у Луцькому зоопарку під наглядом спеціалістів.

