Помітили виснаженого птаха на узбіччі дороги: на Волині врятували лебедя
Сьогодні, 13:07
На трасі Ковель — Ягодин працівники патрульної поліції помітили на узбіччі дороги лебедя, який перебував у виснаженому стані та майже не рухався. Птаха передали екологам та його оглянув ветеринарний лікар.
Надвечір 19 лютого лебедя транспортували до Луцького зоопарку, про це Суспільному розповіла директорка комунального підприємства Людмила Денисенко.
Після огляду молодому лебедю надали необхідну допомогу — птаху ввели антибіотик і стабілізували його стан.
"Птах добре переніс дорогу, тримає шию, загалом його стан стабільний, трошки виснажений та голодний він був. Зараз він перебуває на карантині", — каже Людмила Денисенко.
З її слів, допоки лебідь повністю не одужає і під час зимових холодів, перебуватиме у Луцькому зоопарку під наглядом спеціалістів.
