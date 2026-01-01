РФ захопила 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир, але не ціною нашої незалежності, — Зеленський





Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для Kyodo News, пише



За його словами, Україна може говорити зі Сполученими Штатами про поступки у перемовинах про закінчення війни. Компроміс з боку України ґрунтується на принципі «стоїмо там, де стоїмо».



«Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу «стоїмо там, де стоїмо». Це великий компроміс», — сказав Зеленський.



Тим часом компромісна позиція росії полягає у тому, що вони «готові не окуповувати ваші інші області».



«Але це тероризм. Навіть самі ці слова – це тероризм. “Я готовий вас не вбивати – віддайте нам усе”. Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум», — заявив президент.



Переговори про мир

18 лютого у швейцарській Женеві завершився черговий раунд тристоронніх перемовин у форматі Україна — США — рф щодо завершення війни.



За підсумками переговорів Зеленський заявив, що обговорювалися два напрями: військовий і політичний. Він сказав, що всі три сторони були конструктивними щодо військового напряму. За його словами, моніторинг припинення вогню точно буде за участі американської сторони.



Axios із посиланням на джерела писало, що хоч «військова група» на переговорах у Женеві й показувала прогрес, та переговори в політичній групі «застрягли» — це сталося через позиції, представлені головою російської делегації Володимиром Мединським.

