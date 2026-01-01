Детектор брехні Львів: досвідчений поліграфолог Юрій Борщенко





Коли мова йде про відповідальні рішення, дедалі більше значення має не сам факт використання поліграфа, а те, хто саме проводить перевірку. Юрій Борщенко — поліграфолог, який працює у Львові та спеціалізується на професійному, коректному та етичному проведенні поліграфних тестувань. Його підхід ґрунтується на добровільній участі, чіткій процедурі та уважному аналізі кожного етапу перевірки.



Як проходить перевірка на детекторі брехні

Процедура поліграфного тестування складається з кількох послідовних етапів і не починається одразу з підключення датчиків. Спершу проводиться попередня бесіда, під час якої уточнюється мета перевірки, обговорюється контекст ситуації та формуються запитання. Поліграфолог пояснює принцип роботи приладу й відповідає на запитання, щоб зняти напругу та уникнути непорозумінь.



Під час самої перевірки поліграф фіксує зміни дихання, серцевого ритму, артеріального тиску та електропровідності шкіри. Запитання ставляться у різній послідовності, що дозволяє відокремити випадкові реакції від стійких фізіологічних відповідей.



Що впливає на достовірність результату

Точність перевірки формується не одним чинником, а їх поєднанням. На практиці ключову роль відіграють:



досвід і професійна підготовка поліграфолога;

коректність формулювання запитань;

психологічний і фізичний стан людини;

добровільність участі без зовнішнього тиску;

дотримання методики тестування.

Саме за таких умов поліграф стає інструментом аналізу, а не формальним тестом.



У яких випадках звертаються до поліграфолога

Перевірка на детекторі брехні використовується у різних сферах. Найчастіше до поліграфолога звертаються у таких ситуаціях:



1. Перевірка кандидатів на відповідальні посади;



2. Внутрішні службові розслідування;



3. З’ясування обставин у спірних ситуаціях;



4. Особисті або сімейні конфлікти.



У кожному випадку важливо, щоб перевірка проходила коректно та з повагою до всіх учасників процесу.



Роль поліграфолога у процесі перевірки

Поліграф є лише технічним засобом. Саме спеціаліст аналізує реакції, співвідносить їх із контекстом запитань і формує висновок. Досвід Юрія Борщенка дозволяє працювати з різними запитами без упередженості та поспіху, що особливо важливо у чутливих і відповідальних ситуаціях.



Підсумок

Детектор брехні у Львові — це не про гучні викриття, а про професійний і виважений підхід до з’ясування фактів. Коли перевірку проводить досвідчений поліграфолог, поліграф стає інструментом для зняття сумнівів і прийняття зважених рішень, а не джерелом додаткового тиску.



Саме такий формат роботи пропонує поліграфолог у Львові Юрій Борщенко — фахівець, до якого звертаються тоді, коли важлива коректність процесу й чітке розуміння результату.

Зв’язатися з ним для консультації або запису на перевірку можна за телефоном 096 794 17 51.



