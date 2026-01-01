На Волині чоловік впреше отримав паспорт України у 66 років

У Ковельському відділі Управління ДМС у Волинській області видали перший паспорт громадянина України 66-річному пану Миколі.Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.Чоловік звернувся до підрозділу у зв’язку з втратою паспорта громадянина СРСР. Для підтвердження своєї належності до громадянства України йому необхідно було встановити факт постійного проживання на території України станом на 24 серпня 1991 року.Пан Микола у судовому порядку встановив цей юридичний факт, що стало підставою для визначення його належності до громадянства України відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про громадянство України».Після завершення усіх процедур працівники міграційної служби оформили та видали йому паспорт громадянина України у формі ID-картки.Відтепер пан Микола зможе повною мірою реалізувати свої конституційні та соціальні права як громадянин України, зокрема оформити пенсійне забезпечення та інші передбачені законодавством соціальні гарантії.