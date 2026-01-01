На Волині готують місцеві дороги до зимового сезону

На Волині готують місцеві дороги до зимового сезону
Підготовку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Волині до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років обговорили у Волинській ОВА.

Про це повідомили на сторінці облдержадміністрації.

Про стан готовності дорожньої інфраструктури доповів директор департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва облдержадміністрації Даниїл Масич. Наразі департамент спільно з підрядними організаціями проводить комплекс заходів, щоб забезпечити належне утримання місцевих доріг у зимовий період. До цих робіт залучено п’ять підрядних організацій та 131 одиницю дорожньої техніки.

Фахівці департаменту вже обстежили виробничі бази підрядників, перевірили технічну готовність машин, наявність паливно-мастильних матеріалів і протиожеледних сумішей. Окрему увагу приділяють забезпеченню необхідними матеріалами для обробки дорожнього покриття під час ожеледиці. Для оперативного реагування на ситуацію на дорогах працівники департаменту працюватимуть у режимі цілодобового чергування. Повідомити про проблеми з утриманням місцевих доріг можна за телефоном: 067 327 03 99.

Під час наради також звернулися до територіальних громад із проханням долучатися до співфінансування зимового утримання доріг у межах їхніх фінансових можливостей.

Окремо порушили питання планування дорожніх робіт на 2027 рік. Роман Романюк зауважив, що область продовжує співпрацю з громадами за принципом співфінансування 50/50. Такий підхід дає змогу спільно визначати пріоритетні ділянки та спрямовувати кошти на ремонт доріг, які найбільше цього потребують.

Тож до 1 грудня 2026 року територіальні громади мають подати інформацію про автомобільні дороги, ремонт яких вони готові співфінансувати у наступному році.

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Теги: Волинь, підготовка, зима, дороги
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