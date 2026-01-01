Українська делегація прибула в Абу-Дабі на тристоронні переговори





Як передає Кирило Буданов оприлюднив у Телеграмі світлину з Абу-Дабі.



На зустрічах планують обговорити безпекові гарантії, гуманітарні питання, територіальне врегулювання та повоєнне відновлення.



Початок переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі запланований на 09:50 (за київським часом).



Європейці не братимуть участі безпосередньо у тристоронніх переговорах України, США та РФ. Натомість Київ проводитиме з партнерами окремі консультації, щоб узгоджувати спільні позиції.



За словами Кушнера, порядок денний охоплює чотири основні напрямки:



- припинення бойових дій;



- розробка надійних повоєнних безпекових гарантій та домовленостей, які зменшать ризик відновлення конфлікту;



- підготовка всеосяжного економічного та плану процвітання для України,



- гуманітарні питання.



Окрему увагу гуманітарному треку планує приділити Україна. Буданов заявив, що Київ зацікавлений в інтенсифікації обмінів полоненими.



Українська сторона не розраховує на прорив під час першого раунду переговорів, однак має певні очікування від наступної зустрічі.



Про це заявив Арахамія. За його словами, після тривалої перерви саме відновлення переговорного процесу вже є досягненням. Він також зазначив, що США намагаються діяти максимально симетрично й не стають на чийсь бік.



Президент США Дональд Трамп перед переговорами в Абу-Дабі побачив "сильне прагнення" завершити російсько-українську війну. Виступаючи перед журналістами у Білому домі, він заявив, що РФ та Україна "втомилися від бойових дій".



Умєров натомість наголосив, що мета України - досягти довготривалого та стійкого миру, отримати гарантовану безпеку й реальні можливості для відновлення країни після війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська делегація прибула в Абу-Дабі (ОАЕ), де 10-11 листопада відбудуться переговори представників України та Росії за посередництва США.Як передає Укрінформ , керівник Офісу Президентаоприлюднив у Телеграмі світлину з Абу-Дабі.На зустрічах планують обговорити безпекові гарантії, гуманітарні питання, територіальне врегулювання та повоєнне відновлення.Початок переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі запланований на 09:50 (за київським часом).Європейці не братимуть участі безпосередньо у тристоронніх переговорах України, США та РФ. Натомість Київ проводитиме з партнерами окремі консультації, щоб узгоджувати спільні позиції.За словами Кушнера, порядок денний охоплює чотири основні напрямки:Окрему увагу гуманітарному треку планує приділити Україна. Буданов заявив, що Київ зацікавлений в інтенсифікації обмінів полоненими.Українська сторона не розраховує на прорив під час першого раунду переговорів, однак має певні очікування від наступної зустрічі.Про це заявив Арахамія. За його словами, після тривалої перерви саме відновлення переговорного процесу вже є досягненням. Він також зазначив, що США намагаються діяти максимально симетрично й не стають на чийсь бік.Президент США Дональд Трамп перед переговорами в Абу-Дабі побачив "сильне прагнення" завершити російсько-українську війну. Виступаючи перед журналістами у Білому домі, він заявив, що РФ та Україна "втомилися від бойових дій".Умєров натомість наголосив, що мета України - досягти довготривалого та стійкого миру, отримати гарантовану безпеку й реальні можливості для відновлення країни після війни.

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