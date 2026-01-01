Луцький ТРЦ ПортCity одягнеться в піжами, щоб підтримати важкохворих діток

Луцький ТРЦ ПортCity одягнеться в піжами, щоб підтримати важкохворих діток

13 листопада вже всьоме в Україні відбудеться благодійна ініціатива «День піжам» від благодійної організації «Дім Рональда Макдональда». Традиційно до неї приєднується луцький торгово-розважальний центр ПортCity – і закликає долучитись своїх відвідувачів.

Починаючи з 2019 року, кожного листопада небайдужі українці приходять на роботу чи навчання у домашньому одязі, щоб таким чином підтримати важкохворих діток, які проводять тижні, а то й місяці у лікарняних палатах. Єдине, що дає малечі хоч якесь відчуття домашнього затишку – улюблені піжами. Акція має благодійну мету – зібрати кошти на Дім Рональда Макдональда – затишне місце на території національної дитячої лікарні, де сім’ї з важкохворими дітьми мешкатимуть безкоштовно.

Як долучитися до ініціативи?


  • 13 листопада одягнути піжаму на роботу, навчання чи просто вдома, або ж створити її за допомогою ШІ

  • Поділитися світлиною в соцмережах з хештегом #ДеньПіжам2026

  • Зробити внесок від 50 грн на Дім Рональда МакДональда та взяти участь у розіграші подарунків.

    • У Луцьку ж ті, хто прийде в піжамі в ТРЦ ПортCity, отримають символічний подарунок. Окрім того в рамках Дня піжам в торгово-розважальному центрі запланована цікава програма для відвідувачів.

    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: ПортCity
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
    «Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
    Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Як тилові вакансії в «Азові» забезпечують боєздатність фронту
    Сьогодні, 10:17
    Молитва перед виходом на килим: волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ВІДЕО
    Сьогодні, 10:07
    Луцький ТРЦ ПортCity одягнеться в піжами, щоб підтримати важкохворих діток
    Сьогодні, 09:47
    Українська делегація прибула в Абу-Дабі на тристоронні переговори
    Сьогодні, 09:35
    Забудовники заборгували громаді Луцька мільйони гривень: суд підтримав вимогу про їх повернення
    Сьогодні, 09:25
    Медіа
    відео
    1/8