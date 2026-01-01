Луцький ТРЦ ПортCity одягнеться в піжами, щоб підтримати важкохворих діток
Сьогодні, 09:47
13 листопада вже всьоме в Україні відбудеться благодійна ініціатива «День піжам» від благодійної організації «Дім Рональда Макдональда». Традиційно до неї приєднується луцький торгово-розважальний центр ПортCity – і закликає долучитись своїх відвідувачів.
Починаючи з 2019 року, кожного листопада небайдужі українці приходять на роботу чи навчання у домашньому одязі, щоб таким чином підтримати важкохворих діток, які проводять тижні, а то й місяці у лікарняних палатах. Єдине, що дає малечі хоч якесь відчуття домашнього затишку – улюблені піжами. Акція має благодійну мету – зібрати кошти на Дім Рональда Макдональда – затишне місце на території національної дитячої лікарні, де сім’ї з важкохворими дітьми мешкатимуть безкоштовно.
Як долучитися до ініціативи?
У Луцьку ж ті, хто прийде в піжамі в ТРЦ ПортCity, отримають символічний подарунок. Окрім того в рамках Дня піжам в торгово-розважальному центрі запланована цікава програма для відвідувачів.
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