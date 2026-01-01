Крок перший: карати дорослих, які купують дітям

Крок другий: закрити «ларьки» без акцизу

Крок третій: домовлятися з дитиною

Закрити нелегальні точки продажу і штрафувати дорослих, які купують вейпи дітям пропонує луцький підприємець, голова Всеукраїнської асоціації ринку електронних сигаретПро він розповів в інтерв'ю медіагрупі «Вечірній Луцьк».Соломін очолює Всеукраїнську асоціацію ринку електронних сигарет (ВАРЕС) і має власне виробництво рідин для вейпів у Луцьку. Тобто він представляє бізнес, який на вейпах заробляє, тому його слова ми перевірили й доповнили даними МОЗ і лікарів.«Є дослідження, і психологи кажуть, що в спробах у цьому віці немає нічого поганого. Але я з ними не згідний – це погано. Основні задачі асоціації, яку я очолюю, – це детінізація і адміністративна відповідальність за те, що підакцизна продукція потрапляє до неповнолітніх через повнолітніх», – каже Соломін.Проблема справді велика.За опитуванням ВООЗ і МОЗ,, тобто кожен п'ятий. А 47,3% підлітків не мали жодних труднощів, щоб через свій вік купити звичайні цигарки.«Найпоширеніша і найбільша проблема – це коли повнолітній купує підакцизну продукцію і передає її неповнолітньому. Мама приходить і купує своєму сину чи доньці. Це масове явище», – розповідає Соломін.Продавця за продаж вейпа дитині вже можна покарати. 2020 року Рада посилила штрафи: зараз це від 6 800 до 13 600 гривень, а за повторне порушення – від 13 600 до 23 800 грн з конфіскацією товару і виторгу. Покарати дорослих, які купують вейпи дітям, депутати пропонували 2022 року: законопроєкт №7067 передбачав штраф від 1700 до 3400 грн за придбання дітям алкоголю, тютюну, електронних сигарет і рідин для них.За словами Соломіна, такої відповідальності досі немає, а ініціативу асоціації в Раді «пропускають повз вуха».«Найгірше те, що діти після відмови розвертаються, йдуть через дорогу, і там їм продають», – каже Соломін.Він має на увазі нелегальні точки, які працюють без ліцензій і акцизних марок і дітям продають теж. Соломін каже, що такі магазини є і в Луцьку, але назвати їх відмовився: мовляв, це робота правоохоронців. Ще один спосіб, яким діти купують вейпи, – підроблена «Дія». За його словами, консультанти в його магазинах перевіряють QR-код у застосунку і записують кожну спробу неповнолітнього щось купити.Скільки продавців покарали на Волині, поки невідомо. По всій Україні поліція за десять місяців 2024 року склала 2 655 протоколів за продаж неповнолітнім алкоголю і тютюну.«Розказувати 13-річній дитині, що це погано і в тебе роги виростуть, – воно так не працює. Я буду домовлятися: давай до 18 – ні», – каже Соломін. У нього п'ятирічний син.Особисто він теж хоче кинути вейп. Каже, що вже зменшує вміст нікотину і пообіцяв собі кинути цього року. За його словами, якби весь світ кинув нікотин, він був би щасливий і перейшов би на інше виробництво.Тож якщо бачите, що дитині продають вейп, телефонуйте в поліцію 102. Нелегальну точку видно по товару: на рідинах і одноразових вейпах має бути акцизна марка.