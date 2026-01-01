Волинь і ще три західні області: авіація збила 14 реактивних дронів Росії
Сьогодні, 13:06
Ввечері 17 листопада і вночі та зранку 18 листопада російські агресори атакували західний регіон України уданими дронами з реактивними і поршневими двигунами.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій, Волинській та Тернопільській областях знищили 14 ударних БпЛА "Герань-2", "Герань-4" та "Герань-5".
Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Нагадаємо, що вранці 17 листопада після дронової атаки РФ на Волинь у місті Ківерці виявили уламки російського БпЛА типу «Шахед». Серед них була бойова частина, яка не здетонувала.
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій, Волинській та Тернопільській областях знищили 14 ударних БпЛА "Герань-2", "Герань-4" та "Герань-5".
Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Нагадаємо, що вранці 17 листопада після дронової атаки РФ на Волинь у місті Ківерці виявили уламки російського БпЛА типу «Шахед». Серед них була бойова частина, яка не здетонувала.
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