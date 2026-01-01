На Волині 11 родичок об’єдналися для ЗСУ: смажать чебуреки й щотижня відправляють їх на передову





Про це йдеться у програмі «Заїхали в гості» з Аллою Надточій на телеканалі



Історія волонтерства розпочалася ще в перші дні повномасштабної війни. Ініціаторкою стала Оксана Шевчук, яка запропонувала односельчанкам об’єднатися та готувати щось смачне для українських воїнів.



Жінки не відмовилися від цієї ідеї. Так з’явилася група «Родинонька». Назву обрали невипадково: усі одинадцять учасниць між собою родички.



Відтоді волонтерська справа стала для них доброю традицією. Збираються практично щотижня, готують чебуреки та пакують їх для відправлення захисникам.



Обсягами роботи жінки можуть похвалитися: лише під час останнього приготування вони насмажили чебуреків на 24 коробки. Цього разу передачу готували для свого односельчанина, який нині захищає Україну на Сході.



Для волонтерок важливо не просто нагодувати військових, а й передати їм частинку рідного дому.



«Коли хлопці отримують наші пакуночки, то кажуть, що їм дуже тепло, тому що приїхала частинка дому», — розповідають учасниці «Родиноньки».



Жінки продовжують свою справу, адже знають: навіть звичайні домашні чебуреки можуть зігріти серце військового, який далеко від рідних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Заболоття на Волині одинадцять жінок об’єдналися у волонтерську групу «Родинонька», аби підтримувати українських захисників домашніми стравами. Майже щотижня вони збираються разом, смажать чебуреки та відправляють їх на фронт.Про це йдеться у програмі «Заїхали в гості» зна телеканалі «Конкурент Волинь» Історія волонтерства розпочалася ще в перші дні повномасштабної війни. Ініціаторкою стала Оксана Шевчук, яка запропонувала односельчанкам об’єднатися та готувати щось смачне для українських воїнів.Жінки не відмовилися від цієї ідеї. Так з’явилася група «Родинонька». Назву обрали невипадково: усі одинадцять учасниць між собою родички.Відтоді волонтерська справа стала для них доброю традицією. Збираються практично щотижня, готують чебуреки та пакують їх для відправлення захисникам.Обсягами роботи жінки можуть похвалитися: лише під час останнього приготування вони насмажили чебуреків на 24 коробки. Цього разу передачу готували для свого односельчанина, який нині захищає Україну на Сході.Для волонтерок важливо не просто нагодувати військових, а й передати їм частинку рідного дому.«Коли хлопці отримують наші пакуночки, то кажуть, що їм дуже тепло, тому що приїхала частинка дому», — розповідають учасниці «Родиноньки».Жінки продовжують свою справу, адже знають: навіть звичайні домашні чебуреки можуть зігріти серце військового, який далеко від рідних.

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