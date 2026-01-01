Скільки грошей отримує зоопарк

Бізнес на допомогу

Минулої зими Луцькому зоопарку не було кому привезти сіна для тварин. Про це розповів підприємець, компанія якого опікується тваринами зоопарку.Він вважає, що зимою зоопарком мало хто цікавиться, бо там немає з ким сфотографуватися.Про це Соломін сказав на відеоподкасті «Вечірній Луцьк».Його компанія взяла шефство над кількома видами тварин зоопарку, зокрема над лемурами.«Я скажу таку штуку: зимою туди не було кому сіна привезти. Реально треба було допомогти. А чого? Бо, напевно, з тваринками зимою не пофоткаєшся, правда? Вони ж у клітках усі сидять», – каже Соломін.Журналіст запитав, чи не прикро йому, що місто не може нормально фінансувати зоопарк і годувати тварин доводиться бізнесу. Соломін відповів, що не знає, як розподіляють гроші між комунальними підприємствами. А історію з сіном назвав тим, що йому «просто болить».Зоопарк – комунальне підприємство, його повністю засновано Луцькою міською радою, яка й виділяє гроші. 2023 року на реалізацію програми оновлення та розвитку КП «Луцький зоопарк» профінансовано 13,8 млн грн. На 2024–2025 роки, з яких 47,7 мільйона – кошти міського бюджету, а решта – власні фінанси зоопарку.У бюджеті на 2026 рік на реалізацію «Програми розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» у 2026 році планували виділити 19 млн грн. А нова програма на 2026–2028 роки коштуватиме 149,42 млн грн, з них 94,27 млн – з бюджету громади. Серед статей витрат – ремонт вольєрів і закупівля кормів, а також сонячні панелі, туалети, душова для працівників і реконструкція літнього кафе.Найважче зоопарку взимку. У самій програмі розвитку записано, що КП «Луцький зоопарк» має сезонний характер роботи. Тобто взимку відвідувачів і грошей від квитків менше, а годувати тварин треба так само. За даними програми, у зоопарку утримується 146 видів тварин загальною кількістю 2300 особин, з них одинадцять – занесені до Червоної книги України.«Чому Луцький зоопарк? Тому що я бачу, що там проводиться ефективна робота. А там, де є ефективна робота, хочеться допомогти, щоб вона була ще ефективнішою», – пояснює Соломін.Він хвалить директорку зоопарку: за його словами, він кілька років спостерігав, як за неї змінився зоопарк. Програма опікунства працює давно. У звіті про роботу зоопарку за 2023–2025 роки сказано, що, переймаючи досвід закордонних колег, вдалося налагодити співпрацю з підприємствами та фізичними особами, які стали опікунами й благодійниками тварин певних видів.Соломін визнає, що допомагає зоопарку не зовсім безкорисливо, «хоча і не без того». Але, за його словами, головне тут – не реклама, а бажання зробити щось для міста.