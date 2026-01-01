На Волині ув'язнений продавав наркотики іншим засудженим у колонії
Сьогодні, 17:07
На Волині викрито ув'язненого виправної колонії, який налагодив схему постачання в установу наркотиків і психотропів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 40-річному уродженцю Донецької області повідомлено про підозру в організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та в збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).
Встановлено, що чоловік, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, залучивши спільника з волі, з вересня 2026 року налагодив схему систематичного незаконного придбання та пересилання в установу наркотичного засобу метадон та психотропних речовин – амфетаміну і PVP.
Отримані заборонені речовини ув'язнений зберігав та збував в колонії.
Незаконні дії були викриті та 10 листопада 2026 року припинені правоохоронцями.
Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу співробітників ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)»
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 40-річному уродженцю Донецької області повідомлено про підозру в організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та в збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).
Встановлено, що чоловік, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, залучивши спільника з волі, з вересня 2026 року налагодив схему систематичного незаконного придбання та пересилання в установу наркотичного засобу метадон та психотропних речовин – амфетаміну і PVP.
Отримані заборонені речовини ув'язнений зберігав та збував в колонії.
Незаконні дії були викриті та 10 листопада 2026 року припинені правоохоронцями.
Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу співробітників ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)»
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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