На Волині викрито ув'язненого виправної колонії, який налагодив схему постачання в установу наркотиків і психотропів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 40-річному уродженцю Донецької області повідомлено про підозру в організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та в збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).Встановлено, що чоловік, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, залучивши спільника з волі, з вересня 2026 року налагодив схему систематичного незаконного придбання та пересилання в установу наркотичного засобу метадон та психотропних речовин – амфетаміну і PVP.Отримані заборонені речовини ув'язнений зберігав та збував в колонії.Незаконні дії були викриті та 10 листопада 2026 року припинені правоохоронцями.Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу співробітників ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)»відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.