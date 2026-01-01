У Києві уламки дронів упали на територію МЗС України





Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає



«Ми передамо їх (уламки дронів, - ред.) до нашого музею. А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки», - написав Сибіга.



Раніше глава МЗС поінформував, що через російську атаку на Київ пошкоджена будівля посольства Нідерландів в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок атаки російських дронів на Київ уламки впали на територію Міністерства закордонних справ України.Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ, передає Укрінформ «Ми передамо їх (уламки дронів, - ред.) до нашого музею. А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки», - написав Сибіга.Раніше глава МЗС поінформував, що через російську атаку на Київ пошкоджена будівля посольства Нідерландів в Україні.

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