Якою буде погода у п'ятницю, 20 листопада у Луцьку і на Волині
Сьогодні, 20:38
Волинські синоптики повідомили, якої погоди варто очікувати у п'ятницю, 20 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
У Луцьку буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.
На території Волинської області також буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
У Луцьку буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.
На території Волинської області також буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла
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