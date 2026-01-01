Якою буде погода у п'ятницю, 20 листопада у Луцьку і на Волині





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



У Луцьку буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.



На території Волинської області також буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики повідомили, якої погоди варто очікувати у п'ятницю, 20 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.У Луцьку буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.На території Волинської області також буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла

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