Ковель отримає майже 3,8 мільйона євро гранту на модернізацію водопостачання та очисних споруд





Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка, передає



Відповідні рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Зокрема, затвердили оновлені умови грантового договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), яка адмініструє проєкт, а також визначили замовника будівельних робіт.



Ці рішення деталізують попередню домовленість, яку міська рада ухвалила у червні 2026 року. Замовником будівництва та реконструкції визначили комунальне підприємство «Ковельводоканал».



У межах проєкту запланували роботи на чотирьох об’єктах критичної інфраструктури:



- нове будівництво станції знезалізнення води;

- реконструкцію будівлі станції знезараження питної води на водопровідних очисних спорудах;

- реконструкцію будівлі станції знезараження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах;

- реконструкцію повітродувної станції зі встановленням сонячної електростанції.



рант надають у межах Програми зеленого відновлення України за фінансування уряду Норвегії.



За словами Ігоря Чайки, кошти не надходитимуть на рахунки міського бюджету чи комунального підприємства. Міжнародні партнери перераховуватимуть фінансування безпосередньо підрядній організації за виконані роботи.



Загальна сума безповоротної грантової допомоги для Ковеля становить 3 787 000 євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельська громада отримає 3,787 мільйона євро безповоротної грантової допомоги на оновлення об’єктів водопостачання та каналізаційних очисних споруд. Кошти нададуть у межах проєкту, профінансованого урядом Норвегії.Про це повідомив міський голова Ковеля, передає Район.Ковель Відповідні рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Зокрема, затвердили оновлені умови грантового договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), яка адмініструє проєкт, а також визначили замовника будівельних робіт.Ці рішення деталізують попередню домовленість, яку міська рада ухвалила у червні 2026 року. Замовником будівництва та реконструкції визначили комунальне підприємство «Ковельводоканал».У межах проєкту запланували роботи на чотирьох об’єктах критичної інфраструктури:- нове будівництво станції знезалізнення води;- реконструкцію будівлі станції знезараження питної води на водопровідних очисних спорудах;- реконструкцію будівлі станції знезараження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах;- реконструкцію повітродувної станції зі встановленням сонячної електростанції.рант надають у межах Програми зеленого відновлення України за фінансування уряду Норвегії.За словами Ігоря Чайки, кошти не надходитимуть на рахунки міського бюджету чи комунального підприємства. Міжнародні партнери перераховуватимуть фінансування безпосередньо підрядній організації за виконані роботи.Загальна сума безповоротної грантової допомоги для Ковеля становить 3 787 000 євро.

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