День святого Андрія Первозванного: коли святкують цього року, головні прикмети, ворожіння та традиції





Давні прикмети цього дня пов’язували мороз із щедрим урожаєм, відсутність снігу — з теплою та м’якою зимою, а тиху воду — зі спокійним перебігом наступних місяців.



Мороз на Андрія віщував добрий урожай



Морозний святковий день давав надію на щедрий наступний рік. За прикметою, якщо на Андрія добре підмерзало, майбутній урожай мав бути гарним. Так у зимовій погоді шукали відповідь на питання, яким буде прийдешнє літо.



Відсутність снігу обіцяла м’яку зиму



Земля без снігу на Андрія підказувала інше передбачення. Якщо до свята він іще не випав, зиму уявляли теплою та м’якою.



Тиха вода — до спокійної зими, бурхлива — до морозів



Вода теж мала підказати, чого чекати від холодної пори. Тиху воду на Андрія вважали знаком доброї, спокійної зими. Бурхлива, навпаки, віщувала морози.



Ім’я під подушкою мало назвати судженого



На вечорницях майбутнє шукали вже в інших знаках. Дівчата збиралися разом і ворожили на кохання, а одним зі звичаїв було загадування імені нареченого.



На клаптиках паперу записували різні чоловічі імена та клали їх під подушку. Вранці витягували один папірець і вірили, що саме так зватимуть судженого. З Андрієвою ніччю пов’язували й надію побачити майбутнє уві сні.



Чобіт і балабушки підказували майбутнє заміжжя



Дівчата намагалися вгадати й те, звідки прийде коханий. Для цього кидали чобіт і за ним визначали бік, з якого чекати судженого. Інше ворожіння мало відповісти, котра з подруг першою вийде заміж.



Для нього пекли балабушки — маленькі пиріжки. Дівчата викладали їх разом і дивилися, чию першою схопить собака. Власниці цієї балабушки й пророкували найшвидше весілля. Так звичайна святкова випічка ставала частиною гри в майбутню долю.



Калита обіцяла здійснення бажання



Обрядовий корж калиту готували спільно.



«Тісто місили по черзі всі учасниці — від найстаршої до наймолодшої», — розповіла Дослідниця народних традицій Ольга Євменчук розповіла Суспільному.



Калиту зазвичай робили круглою і досить твердою, щоб відкусити шматочок було непросто. За словами дослідниці, з нею пов’язували особливе повір’я. Тому, хто зуміє її вкусити, бажання мало здійснитися. Якщо ж спроба не вдавалася, на здійснення сподівалися вже не цього року.



Символічними були й інші частування на вечорницях. Для вареників або пиріжків брали, зокрема, мак і горіхи, які вважали символами заможності та багатства. У побажаннях дівчат звучали мрії про доброго, роботящого чоловіка, любов і щасливу сім’ю.



Історія свята Андрія Первозванного та коли його відзначають



День Андрія Первозванного — християнське свято на честь одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. За новим церковним календарем його відзначають 30 листопада. Цього дня апостола вшановує Православна церква України. Для тих, хто дотримується старого календаря, дата свята — 13 грудня.



Вечорниці влаштовують напередодні. За новим календарем Андрієва ніч — із 29 на 30 листопада. Саме з нею в народній традиції пов’язували дівочі ворожіння, випікання калити, молодіжні ігри та жарти.



Як переповідає «Главком«, за євангельським переказом Андрій походив із Віфсаїди в Галілеї та був учнем Іоанна Предтечі. Він першим з апостолів пішов за Христом, а згодом привів до нього свого брата Петра. Звідси й назва Первозванний. Церковний переказ розповідає про його проповідницькі подорожі та мученицьку смерть на хресті в грецькому місті Патри.



З Україною цього апостола пов’язує літописна легенда, викладена в «Повісті минулих літ». За нею, Андрій піднявся на київські гори, благословив їх, поставив хрест і провістив появу великого міста з багатьма церквами. Так у розповіді про святого з’являється образ майбутнього Києва.

Народне святкування зберегло й дохристиянські звичаї, пов’язані з калитою. Тому поряд із церковним вшануванням апостола живе традиція вечорниць із побажаннями, частуванням і веселими випробуваннями.



На вечорницях калиту треба було вкусити й не засміятися



Спільні ігри з коржем були однією з найвеселіших частин Андріївських вечорниць. Хтось тримав калиту, а учасник на коцюбі, наче верхи на коні, намагався її вкусити. Присутні смішили «вершника», і якщо той не стримував сміху, його мастили сажею. Так вечір, від якого чекали підказок долі, наповнювався жартами й спільною забавою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День святого Андрія Первозванного, який за новим церковним календарем припадає на 30 листопада, люди не лише придивлялися до погоди, а й ворожили на долю та кохання, кладучи під подушку папірець із надією дізнатися ім’я майбутнього нареченого, пише ТСН Давні прикмети цього дня пов’язували мороз із щедрим урожаєм, відсутність снігу — з теплою та м’якою зимою, а тиху воду — зі спокійним перебігом наступних місяців.Морозний святковий день давав надію на щедрий наступний рік. За прикметою, якщо на Андрія добре підмерзало, майбутній урожай мав бути гарним. Так у зимовій погоді шукали відповідь на питання, яким буде прийдешнє літо.Земля без снігу на Андрія підказувала інше передбачення. Якщо до свята він іще не випав, зиму уявляли теплою та м’якою.Вода теж мала підказати, чого чекати від холодної пори. Тиху воду на Андрія вважали знаком доброї, спокійної зими. Бурхлива, навпаки, віщувала морози.На вечорницях майбутнє шукали вже в інших знаках. Дівчата збиралися разом і ворожили на кохання, а одним зі звичаїв було загадування імені нареченого.На клаптиках паперу записували різні чоловічі імена та клали їх під подушку. Вранці витягували один папірець і вірили, що саме так зватимуть судженого. З Андрієвою ніччю пов’язували й надію побачити майбутнє уві сні.Дівчата намагалися вгадати й те, звідки прийде коханий. Для цього кидали чобіт і за ним визначали бік, з якого чекати судженого. Інше ворожіння мало відповісти, котра з подруг першою вийде заміж.Для нього пекли балабушки — маленькі пиріжки. Дівчата викладали їх разом і дивилися, чию першою схопить собака. Власниці цієї балабушки й пророкували найшвидше весілля. Так звичайна святкова випічка ставала частиною гри в майбутню долю.Обрядовий корж калиту готували спільно.«Тісто місили по черзі всі учасниці — від найстаршої до наймолодшої», — розповіла Дослідниця народних традицій Ольга Євменчук розповіла Суспільному.Калиту зазвичай робили круглою і досить твердою, щоб відкусити шматочок було непросто. За словами дослідниці, з нею пов’язували особливе повір’я. Тому, хто зуміє її вкусити, бажання мало здійснитися. Якщо ж спроба не вдавалася, на здійснення сподівалися вже не цього року.Символічними були й інші частування на вечорницях. Для вареників або пиріжків брали, зокрема, мак і горіхи, які вважали символами заможності та багатства. У побажаннях дівчат звучали мрії про доброго, роботящого чоловіка, любов і щасливу сім’ю.День Андрія Первозванного — християнське свято на честь одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. За новим церковним календарем його відзначають 30 листопада. Цього дня апостола вшановує Православна церква України. Для тих, хто дотримується старого календаря, дата свята — 13 грудня.Вечорниці влаштовують напередодні. За новим календарем Андрієва ніч — із 29 на 30 листопада. Саме з нею в народній традиції пов’язували дівочі ворожіння, випікання калити, молодіжні ігри та жарти.Як переповідає «Главком«, за євангельським переказом Андрій походив із Віфсаїди в Галілеї та був учнем Іоанна Предтечі. Він першим з апостолів пішов за Христом, а згодом привів до нього свого брата Петра. Звідси й назва Первозванний. Церковний переказ розповідає про його проповідницькі подорожі та мученицьку смерть на хресті в грецькому місті Патри.З Україною цього апостола пов’язує літописна легенда, викладена в «Повісті минулих літ». За нею, Андрій піднявся на київські гори, благословив їх, поставив хрест і провістив появу великого міста з багатьма церквами. Так у розповіді про святого з’являється образ майбутнього Києва.Народне святкування зберегло й дохристиянські звичаї, пов’язані з калитою. Тому поряд із церковним вшануванням апостола живе традиція вечорниць із побажаннями, частуванням і веселими випробуваннями.Спільні ігри з коржем були однією з найвеселіших частин Андріївських вечорниць. Хтось тримав калиту, а учасник на коцюбі, наче верхи на коні, намагався її вкусити. Присутні смішили «вершника», і якщо той не стримував сміху, його мастили сажею. Так вечір, від якого чекали підказок долі, наповнювався жартами й спільною забавою.

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