Борги українців за комуналку перевищили 101 мільярд гривень: за що винні найбільше
Сьогодні, 18:12
У третьому кварталі 2026 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 51 млрд гривень. Водночас загальна заборгованість населення за комуналку на кінець вересня перевищила 101 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.
У липні-вересні 2026 року населенню нарахували до сплати 48,5 млрд гривень за житлово-комунальні послуги. Фактично українці сплатили 51 млрд гривень.
Які борги за комуналку накопичили українці
Станом на 30 вересня 2026 року найбільша заборгованість припадала на постачання теплової енергії та гарячої води - 31,4 млрд гривень.
Ще 27,6 млрд гривень українці заборгували за постачання та розподіл природного газу, а 16,6 млрд гривень - за електроенергію.
Також заборгованість накопичилася за іншими комунальними послугами:
- централізоване водопостачання та водовідведення - 11,9 млрд гривень;
- управління багатоквартирними будинками - 10,3 млрд гривень;
- управління побутовими відходами - 3,6 млрд гривень.
Загальна заборгованість за цими шістьма категоріями становила 101,4 млрд гривень.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.
У липні-вересні 2026 року населенню нарахували до сплати 48,5 млрд гривень за житлово-комунальні послуги. Фактично українці сплатили 51 млрд гривень.
Які борги за комуналку накопичили українці
Станом на 30 вересня 2026 року найбільша заборгованість припадала на постачання теплової енергії та гарячої води - 31,4 млрд гривень.
Ще 27,6 млрд гривень українці заборгували за постачання та розподіл природного газу, а 16,6 млрд гривень - за електроенергію.
Також заборгованість накопичилася за іншими комунальними послугами:
- централізоване водопостачання та водовідведення - 11,9 млрд гривень;
- управління багатоквартирними будинками - 10,3 млрд гривень;
- управління побутовими відходами - 3,6 млрд гривень.
Загальна заборгованість за цими шістьма категоріями становила 101,4 млрд гривень.
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