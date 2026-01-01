Борги українців за комуналку перевищили 101 мільярд гривень: за що винні найбільше





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У липні-вересні 2026 року населенню нарахували до сплати 48,5 млрд гривень за житлово-комунальні послуги. Фактично українці сплатили 51 млрд гривень.



Які борги за комуналку накопичили українці



Станом на 30 вересня 2026 року найбільша заборгованість припадала на постачання теплової енергії та гарячої води - 31,4 млрд гривень.



Ще 27,6 млрд гривень українці заборгували за постачання та розподіл природного газу, а 16,6 млрд гривень - за електроенергію.



Також заборгованість накопичилася за іншими комунальними послугами:



- централізоване водопостачання та водовідведення - 11,9 млрд гривень;

- управління багатоквартирними будинками - 10,3 млрд гривень;

- управління побутовими відходами - 3,6 млрд гривень.



Загальна заборгованість за цими шістьма категоріями становила 101,4 млрд гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У третьому кварталі 2026 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 51 млрд гривень. Водночас загальна заборгованість населення за комуналку на кінець вересня перевищила 101 млрд гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.У липні-вересні 2026 року населенню нарахували до сплати 48,5 млрд гривень за житлово-комунальні послуги. Фактично українці сплатили 51 млрд гривень.Станом на 30 вересня 2026 року найбільша заборгованість припадала на постачання теплової енергії та гарячої води - 31,4 млрд гривень.Ще 27,6 млрд гривень українці заборгували за постачання та розподіл природного газу, а 16,6 млрд гривень - за електроенергію.Також заборгованість накопичилася за іншими комунальними послугами:- централізоване водопостачання та водовідведення - 11,9 млрд гривень;- управління багатоквартирними будинками - 10,3 млрд гривень;- управління побутовими відходами - 3,6 млрд гривень.Загальна заборгованість за цими шістьма категоріями становила 101,4 млрд гривень.

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