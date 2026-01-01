Якою буде погода на Волині у неділю, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 29 листопада.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 29 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
Прогноз погоди на 29 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
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