Якою буде погода на Волині у неділю, 29 листопада





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



Прогноз погоди на 29 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 29 листопада.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с.Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

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