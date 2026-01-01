У Луцьку зварили лімітоване пиво на честь майстра музичних інструментів Сільвера

Віктора Іщука (Сільвера) – відомого майстра музичних інструментів та учасника руху історичної реконструкції.



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Напівтемний ель зварили на честь лучанина Віктора Іщука. Унікальний майстер народних інструментів, відомий як Сільвер, помер після тривалої хвороби у березні 2026 року.



Пиво має напівтемний характер із насиченою солодовою основою. Карамельні та легкі солодові відтінки доповнює хмелевий аромат із трав’яними й квітковими нотами.



Особливістю напою стало використання свіжих хмелевих шишок – Fresh Hop, які, за описом виробника, надають йому особливої ароматичної свіжості та виразності.



Показники пива: початкова щільність сусла – 14,5%, міцність – 6%, гіркота – 22 IBU.



Лімітовану новинку продають у пляшках об’ємом 0,33 літра та на розлив у фірмових крамницях LUCHAN.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька броварня Luchan Brewery випустила лімітоване пиво на честь(Сільвера) – відомого майстра музичних інструментів та учасника руху історичної реконструкції.Про це пише "Конкурент" Напівтемний ель зварили на честь лучанина Віктора Іщука. Унікальний майстер народних інструментів, відомий як Сільвер, помер після тривалої хвороби у березні 2026 року.Пиво має напівтемний характер із насиченою солодовою основою. Карамельні та легкі солодові відтінки доповнює хмелевий аромат із трав’яними й квітковими нотами.Особливістю напою стало використання свіжих хмелевих шишок – Fresh Hop, які, за описом виробника, надають йому особливої ароматичної свіжості та виразності.Показники пива: початкова щільність сусла – 14,5%, міцність – 6%, гіркота – 22 IBU.Лімітовану новинку продають у пляшках об’ємом 0,33 літра та на розлив у фірмових крамницях LUCHAN.

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