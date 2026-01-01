Сьогодні день народження святкує журналісткаЗа православним календарем 29 листопада іменини відзначають Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Федір.Вітаємо всіх, хто народився цього дня і зичимо здоров'я, добробуту і злагоди в родині, любові до ближнього та всіх городів.29 листопада 2003 року – помер колишній міський голова Луцька29 листопада 2010 року – засудили ексдепутату Луцької міської радиЗа новим (новоюліанським) календарем: вшановують мучеників Парамона, Філумена та ще 370 мучеників, а також святих Акакія, Нектарія і Авіва. Триває Різдвяний піст.29 листопада - Всесвітній день молоді.