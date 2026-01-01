Магнітні бурі: прогноз на 29 листопада
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У в неділю, 29 листопада, сонячна активність знизиться. Магнітосфера Землі поступово стабілізується, а К-індекс, згідно з прогнозом, не перевищить 2–3. Магнітних бур і відчутних геомагнітних коливань цього дня не очікується.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У в неділю, 29 листопада, сонячна активність знизиться. Магнітосфера Землі поступово стабілізується, а К-індекс, згідно з прогнозом, не перевищить 2–3. Магнітних бур і відчутних геомагнітних коливань цього дня не очікується.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
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