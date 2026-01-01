Чоловікові, який їздив п'яним і без прав, заборонили керувати транспортом протягом 23 років. Також він заплатить 51 тисячу гривень.Про це йдеться в постанові Ківерцівського районного суду.Інцидент стався увечері 2 вересня 2026 року в місті Ківерці. Будучи позбавленим водійського посвідчення,сів за кермо автомобіля «Ауді». Ще він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах із рота, почервоніння очей. Але від проходження огляду відмовився.Дії кваліфікували за двома статтями КУпАП: їзда без водійського і керування в стані сп'яніння, вчинені повторно.На судове засідання порушник із невідомих причин не з'явився. Вина підтверджується відеозаписом і попередніми постановами Феміди.Суд призначив Юрію Ч. штраф у розмірі 51 тисячу гривень і заборонив керувати транспортом на 23 роки.