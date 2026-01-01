На Волині після п'яної їзди чоловікові заборонили кермувати протягом 23 років
Сьогодні, 08:20
Чоловікові, який їздив п'яним і без прав, заборонили керувати транспортом протягом 23 років. Також він заплатить 51 тисячу гривень.
Про це йдеться в постанові Ківерцівського районного суду.
Інцидент стався увечері 2 вересня 2026 року в місті Ківерці. Будучи позбавленим водійського посвідчення, Юрій Ч. сів за кермо автомобіля «Ауді». Ще він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах із рота, почервоніння очей. Але від проходження огляду відмовився.
Дії кваліфікували за двома статтями КУпАП: їзда без водійського і керування в стані сп'яніння, вчинені повторно.
На судове засідання порушник із невідомих причин не з'явився. Вина підтверджується відеозаписом і попередніми постановами Феміди.
Суд призначив Юрію Ч. штраф у розмірі 51 тисячу гривень і заборонив керувати транспортом на 23 роки.
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Про це йдеться в постанові Ківерцівського районного суду.
Інцидент стався увечері 2 вересня 2026 року в місті Ківерці. Будучи позбавленим водійського посвідчення, Юрій Ч. сів за кермо автомобіля «Ауді». Ще він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння: запах із рота, почервоніння очей. Але від проходження огляду відмовився.
Дії кваліфікували за двома статтями КУпАП: їзда без водійського і керування в стані сп'яніння, вчинені повторно.
На судове засідання порушник із невідомих причин не з'явився. Вина підтверджується відеозаписом і попередніми постановами Феміди.
Суд призначив Юрію Ч. штраф у розмірі 51 тисячу гривень і заборонив керувати транспортом на 23 роки.
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