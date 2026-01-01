88% помешкань уже заброньовано: скільки коштує відпочинок у Карпатах на Різдво









Скільки коштує відпочинок



У Яремче, Ворохті та Татарові двомісний стандартний номер у приватній садибі на 24 грудня можна знайти від 1600 гривень за добу. У готелях ціни на такі номери стартують від 2500 гривень.



Проживання у готельно-ресторанних SPA-комплексах коштує від 6800 гривень за добу. Відпочинкові будинки можна орендувати за 7-11 тисяч гривень. Ціни на елітні шале починаються від 17 тисяч гривень за добу.



Ціни у Поляниці



Поляниця розташована приблизно за 3 км від курорту Буковель. Тут вартість двомісного номера на Різдво стартує від 3 300 гривень за добу.



За напівлюкс доведеться заплатити від 4 100 гривень. Шале з двома спальнями коштує близько 11 тисяч гривень за добу. Номери у SPA-комплексах обійдуться у 7-16 тисяч гривень за добу.



Скільки коштує Буковель



У готелях Буковелю на 24 грудня стандартний номер можна забронювати в середньому від 4 500 гривень, а напівлюкс - від 6 600 гривень.



Проживання у SPA-готелях коштує 10-14 тисяч гривень за добу. За елітне шале доведеться заплатити 26-30 тисяч гривень.



Водночас деякі готелі періодично пропонують знижки. Зокрема, до Чорної п'ятниці вартість окремих позицій знизили на 30%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Різдво в Карпатах уже забронювали 88% помешкань, свідчать дані Booking. Вартість проживання у популярних туристичних локаціях залежить від типу житла та близькості до Буковелю. Найдешевші варіанти на 24 грудня стартують від 1600 гривень за добу. РБК-Україна розповідає, скільки коштує орендувати житло на Різдво у Карпатах.У Яремче, Ворохті та Татарові двомісний стандартний номер у приватній садибі на 24 грудня можна знайти від 1600 гривень за добу. У готелях ціни на такі номери стартують від 2500 гривень.Проживання у готельно-ресторанних SPA-комплексах коштує від 6800 гривень за добу. Відпочинкові будинки можна орендувати за 7-11 тисяч гривень. Ціни на елітні шале починаються від 17 тисяч гривень за добу.Поляниця розташована приблизно за 3 км від курорту Буковель. Тут вартість двомісного номера на Різдво стартує від 3 300 гривень за добу.За напівлюкс доведеться заплатити від 4 100 гривень. Шале з двома спальнями коштує близько 11 тисяч гривень за добу. Номери у SPA-комплексах обійдуться у 7-16 тисяч гривень за добу.У готелях Буковелю на 24 грудня стандартний номер можна забронювати в середньому від 4 500 гривень, а напівлюкс - від 6 600 гривень.Проживання у SPA-готелях коштує 10-14 тисяч гривень за добу. За елітне шале доведеться заплатити 26-30 тисяч гривень.Водночас деякі готелі періодично пропонують знижки. Зокрема, до Чорної п'ятниці вартість окремих позицій знизили на 30%.

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