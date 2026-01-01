Відійшла у вічність легенда волинського фітнесу Венера Кренделєва

Венера Кренделєва.



Про це



"З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату - пішла з життя Венера Ульфатівна Кренделєва, старший викладач кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, людина, ім’я якої назавжди вписане в історію розвитку фітнесу на Волині.



Венера Ульфатівна була однією із тих, хто стояв біля витоків волинського фітнесу, розвивала цей напрям, вкладала в нього свої знання, досвід, душу та безмежну любов до справи. Вона виховала не одне покоління спортсменів, передала свої професійні знання молоді, надихнула багатьох на спортивний шлях і здоровий спосіб життя.



Її знали як надзвичайно активну, життєрадісну, енергійну та усміхнену людину. Вона вміла заряджати позитивом, підтримувати, мотивувати й надихати. Здавалося, у ній завжди було невичерпне джерело енергії, оптимізму та любові до життя.



Навіть перед обличчям важкої хвороби вона продовжувала боротися. На жаль, цього разу хвороба виявилася сильнішою…



Важко усвідомити, що більше не почуємо її голосу, не побачимо усмішки, не відчуємо тієї особливої енергії, якою вона ділилася з усіма навколо.



Венера Ульфатівна залишила по собі не лише професійні здобутки, а й найцінніше - учнів, послідовників, добру пам’ять і вдячність багатьох людей.



Світла пам’ять про Вас назавжди залишиться в серцях колег, студентів, вихованців та всіх, хто мав честь Вас знати", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшла у вічність легенда волинського фітнесу -Про це повідомили на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ імені Лесі Українки."З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату - пішла з життя Венера Ульфатівна Кренделєва, старший викладач кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, людина, ім’я якої назавжди вписане в історію розвитку фітнесу на Волині.Венера Ульфатівна була однією із тих, хто стояв біля витоків волинського фітнесу, розвивала цей напрям, вкладала в нього свої знання, досвід, душу та безмежну любов до справи. Вона виховала не одне покоління спортсменів, передала свої професійні знання молоді, надихнула багатьох на спортивний шлях і здоровий спосіб життя.Її знали як надзвичайно активну, життєрадісну, енергійну та усміхнену людину. Вона вміла заряджати позитивом, підтримувати, мотивувати й надихати. Здавалося, у ній завжди було невичерпне джерело енергії, оптимізму та любові до життя.Навіть перед обличчям важкої хвороби вона продовжувала боротися. На жаль, цього разу хвороба виявилася сильнішою…Важко усвідомити, що більше не почуємо її голосу, не побачимо усмішки, не відчуємо тієї особливої енергії, якою вона ділилася з усіма навколо.Венера Ульфатівна залишила по собі не лише професійні здобутки, а й найцінніше - учнів, послідовників, добру пам’ять і вдячність багатьох людей.Світла пам’ять про Вас назавжди залишиться в серцях колег, студентів, вихованців та всіх, хто мав честь Вас знати", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію