Розвідка повідомила про нові удари Росії по Україні, - Зеленський





Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє



"Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни, удари, їхнє виробництво, накопичення ракет. Всі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Я очікую доповідь", - наголосив глава держави.



Також, за словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого.



Спільно вони дійшли висновку, яке переміщення сил і засобів є вкрай важливим просто зараз.



Президент не приховує, що ситуація на полі бою залишається непростою, однак все ще стабільною, оскільки Сили оборони успішно відбивають ворожі штурми та стримують наступ армії РФ на різних напрямках.



"Костянтинівка - треба зробити максимум, щоб там знищувати окупантів і надалі. ДСВ, дякую вам за активні дії на всіх напрямках. Ми знищуємо російську логістику нашими санкціями середньої дальності, нашими страйками, і вони дуже непогано працюють", - наголосив Зеленський.



До речі, нещодавно Зеленський повідомив, що Україна наближає створення справді ефективної антибалістичної системи.



Окрім того, він попередив, що РФ завершує підготовку до нового масованого удару та вже обрала цілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки має інформацію щодо подальших планів Росії у війні проти України - ворог готує нові удари.Про це заявив український президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram."Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни, удари, їхнє виробництво, накопичення ракет. Всі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Я очікую доповідь", - наголосив глава держави.Також, за словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил УкраїниСпільно вони дійшли висновку, яке переміщення сил і засобів є вкрай важливим просто зараз.Президент не приховує, що ситуація на полі бою залишається непростою, однак все ще стабільною, оскільки Сили оборони успішно відбивають ворожі штурми та стримують наступ армії РФ на різних напрямках."Костянтинівка - треба зробити максимум, щоб там знищувати окупантів і надалі. ДСВ, дякую вам за активні дії на всіх напрямках. Ми знищуємо російську логістику нашими санкціями середньої дальності, нашими страйками, і вони дуже непогано працюють", - наголосив Зеленський.До речі, нещодавно Зеленський повідомив, що Україна наближає створення справді ефективної антибалістичної системи.Окрім того, він попередив, що РФ завершує підготовку до нового масованого удару та вже обрала цілі.

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