Росія цілий день атакує Рівненщину: 13 поранених





Про це Олександр Коваль.



"Наразі відомо про 13 поранених цивільних, з них 5 - у важкому стані.



Тривога в області триває. Подбайте про свою безпеку та безпеку близьких", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що на Волині збили два реактивні дрони: пожежі виникли на двох підприємствах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог упродовж дня атакує Рівненщину, зокрема, Сарненщину.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"Наразі відомо про 13 поранених цивільних, з них 5 - у важкому стані.Тривога в області триває. Подбайте про свою безпеку та безпеку близьких", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що: пожежі виникли на двох підприємствах.

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