Росія цілий день атакує Рівненщину: 13 поранених
Сьогодні, 18:00
Ворог упродовж дня атакує Рівненщину, зокрема, Сарненщину.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Наразі відомо про 13 поранених цивільних, з них 5 - у важкому стані.
Тривога в області триває. Подбайте про свою безпеку та безпеку близьких", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Волині збили два реактивні дрони: пожежі виникли на двох підприємствах.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Наразі відомо про 13 поранених цивільних, з них 5 - у важкому стані.
Тривога в області триває. Подбайте про свою безпеку та безпеку близьких", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Волині збили два реактивні дрони: пожежі виникли на двох підприємствах.
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