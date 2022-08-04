На Волині жінка під час сварки порізала знайомого, – ЗМІ





Як стало відомо



Під час конфлікту, в ході шарпанини, жінка спричинила ножове поранення знайомому у черевну порожнину.



Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували чоловіка до НЦМЛ з тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого поранення.



Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7-го липня близько 1:30 у Нововолинську 38-річна жінка під час конфлікту нанесла ножове поранення чоловіку.Як стало відомо БУГу з власних джерел, подія трапилась у квартирі потерпілого.Під час конфлікту, в ході шарпанини, жінка спричинила ножове поранення знайомому у черевну порожнину.Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували чоловіка до НЦМЛ з тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого поранення.Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

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