На Волині жінка під час сварки порізала знайомого, – ЗМІ

На Волині жінка під час сварки порізала знайомого, – ЗМІ
7-го липня близько 1:30 у Нововолинську 38-річна жінка під час конфлікту нанесла ножове поранення чоловіку.

Як стало відомо БУГу з власних джерел, подія трапилась у квартирі потерпілого.

Під час конфлікту, в ході шарпанини, жінка спричинила ножове поранення знайомому у черевну порожнину.

Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували чоловіка до НЦМЛ з тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого поранення.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, сварка, різанина, поліція
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