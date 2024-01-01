На Харківському напрямку загинув волинянин Володимир Бортнік

Бортнік Володимир Сергійович.



Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.



Молоде життя 38-річного сапера інженерно-саперного взводу штурмового батальйону обірвалося 7 липня 2024 року на Харківському напрямку.



Герой був призваний на військову службу у березні 2024.



«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого захисника України. Нехай Господь укріпить близьких та дасть силу найріднішим пережити важку втрату. Вічна шана і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Страшна звістка з війни надійшла до Підгайцівської громади на Волині. Загинув захисник з села КрупаПро це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.Молоде життя 38-річного сапера інженерно-саперного взводу штурмового батальйону обірвалося 7 липня 2024 року на Харківському напрямку.Герой був призваний на військову службу у березні 2024.«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого захисника України. Нехай Господь укріпить близьких та дасть силу найріднішим пережити важку втрату. Вічна шана і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

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