На Харківському напрямку загинув волинянин Володимир Бортнік
Сьогодні, 13:25
Страшна звістка з війни надійшла до Підгайцівської громади на Волині. Загинув захисник з села Крупа Бортнік Володимир Сергійович.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.
Молоде життя 38-річного сапера інженерно-саперного взводу штурмового батальйону обірвалося 7 липня 2024 року на Харківському напрямку.
Герой був призваний на військову службу у березні 2024.
«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого захисника України. Нехай Господь укріпить близьких та дасть силу найріднішим пережити важку втрату. Вічна шана і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.
Молоде життя 38-річного сапера інженерно-саперного взводу штурмового батальйону обірвалося 7 липня 2024 року на Харківському напрямку.
Герой був призваний на військову службу у березні 2024.
«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого захисника України. Нехай Господь укріпить близьких та дасть силу найріднішим пережити важку втрату. Вічна шана і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
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