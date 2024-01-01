У Польщі до Українського легіону – вже тисячі добровольців

До Українського легіону, який формується на території Польщі, вже подали заявки кілька тисяч людей.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Голова МЗС Польщізаявив, що формування цієї «бригади» вже почалося.Польська сторона займетьсята екіпіруванням добровольців, а потім передасть легіон під командування України.Створення Українського легіону в Польщі прописане в безпековій угоді з Україною, яку уклали 8 липня.Це нове добровольче формування набирає українців, які живуть у Польщі та ЄС, а також охочих іноземців.