У Польщі до Українського легіону – вже тисячі добровольців

У Польщі до Українського легіону – вже тисячі добровольців
До Українського легіону, який формується на території Польщі, вже подали заявки кілька тисяч людей.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що формування цієї «бригади» вже почалося.

Польська сторона займеться навчанням та екіпіруванням добровольців, а потім передасть легіон під командування України.

Створення Українського легіону в Польщі прописане в безпековій угоді з Україною, яку уклали 8 липня.

Це нове добровольче формування набирає українців, які живуть у Польщі та ЄС, а також охочих іноземців.

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Теги: війна, ЗСУ
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