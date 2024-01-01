У Польщі до Українського легіону – вже тисячі добровольців
Сьогодні, 13:06
До Українського легіону, який формується на території Польщі, вже подали заявки кілька тисяч людей.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що формування цієї «бригади» вже почалося.
Польська сторона займеться навчанням та екіпіруванням добровольців, а потім передасть легіон під командування України.
Створення Українського легіону в Польщі прописане в безпековій угоді з Україною, яку уклали 8 липня.
Це нове добровольче формування набирає українців, які живуть у Польщі та ЄС, а також охочих іноземців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що формування цієї «бригади» вже почалося.
Польська сторона займеться навчанням та екіпіруванням добровольців, а потім передасть легіон під командування України.
Створення Українського легіону в Польщі прописане в безпековій угоді з Україною, яку уклали 8 липня.
Це нове добровольче формування набирає українців, які живуть у Польщі та ЄС, а також охочих іноземців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Харківському напрямку загинув волинянин Володимир Бортнік
Сьогодні, 13:25
У Польщі до Українського легіону – вже тисячі добровольців
Сьогодні, 13:06
У Луцьку завтра попрощаються з Героєм Юрієм Футалою
Сьогодні, 12:50