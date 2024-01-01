У Луцьку завтра попрощаються з Героєм Юрієм Футалою

У Луцьку завтра попрощаються з Героєм Юрієм Футалою
Мешканці Луцької громади завтра, 12 липня, віддадуть останню шану полеглому військовослужбовцеві Юрію Футалі.

Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради

Завтра, 12 липня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Футали Юрія Володимировича (24.11.1976 року народження).

Юрій Футала був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Загинув 7 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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