У Луцьку завтра попрощаються з Героєм Юрієм Футалою
Сьогодні, 12:50
Мешканці Луцької громади завтра, 12 липня, віддадуть останню шану полеглому військовослужбовцеві Юрію Футалі.
Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради
Завтра, 12 липня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Футали Юрія Володимировича (24.11.1976 року народження).
Юрій Футала був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Загинув 7 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
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Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради
Завтра, 12 липня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Футали Юрія Володимировича (24.11.1976 року народження).
Юрій Футала був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Загинув 7 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
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