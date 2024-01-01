Росія не збирається брати участь у другому Саміті миру, – МЗС рф





Про це сказав заступник очільниці російського МЗС Михайло Галузін, якого цитує пропагандистське агентство «РИА Новости», пише



Другий саміт там назвали «спробою реабілітуватися за провал» під час першого саміту у Швейцарії. Також Галузін додав, що «формула миру» президента України Володимира Зеленського, є, мовляв, «безвихідною й ультимативною».



Раніше Зеленський заявляв, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою цікавість у його проведенні.



Водночас щодо участі на ньому росії Зеленський казав, що це означатиме готовність москви завершити війну. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, що росію можна долучити до другого Саміту миру за форматом «зернової угоди» — коли Україна вела перемовини з Туреччиною та ООН, а ті комунікували з москвою. Кулеба пояснив, що Київ не бажає прямих контактів з російською стороною.



Перший Саміт миру у Швейцарії



15-16 червня у Швейцарії тривав перший Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступила Україна. Подія відбувалася на курорті Бюргеншток, поблизу міста Люцерн. До заходу долучилася 101 країна та міжнародна організація з усіх континентів. Дві третини країн-учасниць були представлені на найвищому рівні.



Однак не всі захотіли долучитися до підписання фінального комюніке — це Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Ватикан, Індонезія, Колумбія, Лівія та ОАЕ. Кілька країн — Ірак та Йорданія — відкликали свої підписи згодом. Після саміту до підписання документа приєдналися й інші держави.



Конференція базувалася на попередніх дискусіях, зокрема на українській «формулі миру» та інших мирних пропозиціях, які ґрунтуються на Статуті ООН та основних принципах міжнародного права.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російському міністерстві закордонних справ заявили, що росія не планує брати участь у другому Саміті миру, який організує Україна.Про це сказав заступник очільниці російського МЗС, якого цитує пропагандистське агентство «РИА Новости», пише Громадське Другий саміт там назвали «спробою реабілітуватися за провал» під час першого саміту у Швейцарії. Також Галузін додав, що «формула миру» президента України Володимира Зеленського, є, мовляв, «безвихідною й ультимативною».Ранішезаявляв, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою цікавість у його проведенні.Водночас щодо участі на ньому росії Зеленський казав, що це означатиме готовність москви завершити війну. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, що росію можна долучити до другого Саміту миру за форматом «зернової угоди» — коли Україна вела перемовини з Туреччиною та ООН, а ті комунікували з москвою. Кулеба пояснив, що Київ не бажає прямих контактів з російською стороною., ініціатором якого виступила Україна. Подія відбувалася на курорті Бюргеншток, поблизу міста Люцерн. До заходу долучилася 101 країна та міжнародна організація з усіх континентів. Дві третини країн-учасниць були представлені на найвищому рівні.Однак не всі захотіли долучитися до підписання фінального комюніке — це Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Ватикан, Індонезія, Колумбія, Лівія та ОАЕ. Кілька країн — Ірак та Йорданія — відкликали свої підписи згодом. Після саміту до підписання документа приєдналися й інші держави.Конференція базувалася на попередніх дискусіях, зокрема на українській «формулі миру» та інших мирних пропозиціях, які ґрунтуються на Статуті ООН та основних принципах міжнародного права.

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