Вночі, 12 липня, у частині Луцька не буде води





Про це



"12 липня з 00:00 до 04:00 буде повністю відсутній тиск на водопровідній мережі правосторонньої частини р. Стир : (р-н - Привокзальний, Завокзальний, Вишків, Центральна частина міста, с.Підгайці та Дубнівська і прилеглі вулиці). У звʼязку із заміною обладнання!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, у Волинській області діють графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).



НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 12 липня буде повністю відсутній тиск на водопровідній мережі правосторонньої частини річки Стир.Про це повідомляє «Evoda Lutsk»."12 липня з 00:00 до 04:00 буде повністю відсутній тиск на водопровідній мережі правосторонньої частини р. Стир : (р-н - Привокзальний, Завокзальний, Вишків, Центральна частина міста, с.Підгайці та Дубнівська і прилеглі вулиці). У звʼязку із заміною обладнання!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, у Волинській області діють(ГПВ).НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.

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