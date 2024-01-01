Вночі, 12 липня, у частині Луцька не буде води

Вночі, 12 липня, у частині Луцька не буде води
Вночі 12 липня буде повністю відсутній тиск на водопровідній мережі правосторонньої частини річки Стир.

Про це повідомляє «Evoda Lutsk».

"12 липня з 00:00 до 04:00 буде повністю відсутній тиск на водопровідній мережі правосторонньої частини р. Стир : (р-н - Привокзальний, Завокзальний, Вишків, Центральна частина міста, с.Підгайці та Дубнівська і прилеглі вулиці). У звʼязку із заміною обладнання!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, у Волинській області діють графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.

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Теги: Луцьк, вода
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