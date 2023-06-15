На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждав 17-річний водій двоколісного





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора близько 20:40 на автодорозі між селищем Цумань та селом Карпилівка. 17-річний мешканець смт Цумань, керуючи мотоциклом «VDV XR250» зіткнувся із автомобілем «BMW X5» під керуванням 18-річного жителя села Карпилівка.



Внаслідок автопригоди мотоцикліста із травмами госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.



Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ківерцівщині внаслідок ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора близько 20:40 на автодорозі між селищем Цумань та селом Карпилівка. 17-річний мешканець смт Цумань, керуючи мотоциклом «VDV XR250» зіткнувся із автомобілем «BMW X5» під керуванням 18-річного жителя села Карпилівка.Внаслідок автопригоди мотоцикліста із травмами госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію