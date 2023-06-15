На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждав 17-річний водій двоколісного

На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждав 17-річний водій двоколісного
На Ківерцівщині внаслідок ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора близько 20:40 на автодорозі між селищем Цумань та селом Карпилівка. 17-річний мешканець смт Цумань, керуючи мотоциклом «VDV XR250» зіткнувся із автомобілем «BMW X5» під керуванням 18-річного жителя села Карпилівка.

Внаслідок автопригоди мотоцикліста із травмами госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.
На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждав 17-річний водій двоколісного

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.

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Теги: Волинь, мотоцикл, ДТП
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