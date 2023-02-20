Збирала гроші «на лікування хворої дитини»: жительку Львівщини на Волині судять за шахрайства

Збирала гроші «на лікування хворої дитини»: жительку Львівщини на Волині судять за шахрайства
Збирала гроші «на лікування хворої дитини» – жительку Львівщини на Волині судять за шахрайства.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річною жителькою Львівської області шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, жінка упродовж березня-квітня 2024 року, розміщуючи у соціальній мережі «Facebook» оголошення про збір грошових коштів на лікування хворої дитини, ошукувала громадян.

При цьому вона використовувала відомості про реальну дитину, яка потребувала допомоги, публікувала взяті у соціальній мережі її фотографію та виписку з медичної карти, але номер банківської картки додавала свій.

Довірливі громадяни з усієї України скидали кошти на вказаний ошуканкою банківський рахунок.

Правоохоронці встановили тринадцять епізодів її злочинної діяльності.

Далі – слово за судом.

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Теги: шахрайство, Волинь, Львівщина, лікування, дитина
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