Збирала гроші «на лікування хворої дитини» – жительку Львівщини на Волині судять за шахрайства.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річною жителькою Львівської області шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).За даними слідства, жінка упродовж березня-квітня 2024 року, розміщуючи у соціальній мережі «Facebook» оголошення про збір грошових коштів на лікування хворої дитини, ошукувала громадян.При цьому вона використовувала відомості про реальну дитину, яка потребувала допомоги, публікувала взяті у соціальній мережі її фотографію та виписку з медичної карти, але номер банківської картки додавала свій.Довірливі громадяни з усієї України скидали кошти на вказаний ошуканкою банківський рахунок.Правоохоронці встановили тринадцять епізодів її злочинної діяльності.Далі – слово за судом.