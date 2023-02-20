Збирала гроші «на лікування хворої дитини»: жительку Львівщини на Волині судять за шахрайства
Сьогодні, 11:20
Збирала гроші «на лікування хворої дитини» – жительку Львівщини на Волині судять за шахрайства.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річною жителькою Львівської області шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).
За даними слідства, жінка упродовж березня-квітня 2024 року, розміщуючи у соціальній мережі «Facebook» оголошення про збір грошових коштів на лікування хворої дитини, ошукувала громадян.
При цьому вона використовувала відомості про реальну дитину, яка потребувала допомоги, публікувала взяті у соціальній мережі її фотографію та виписку з медичної карти, але номер банківської картки додавала свій.
Довірливі громадяни з усієї України скидали кошти на вказаний ошуканкою банківський рахунок.
Правоохоронці встановили тринадцять епізодів її злочинної діяльності.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річною жителькою Львівської області шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).
За даними слідства, жінка упродовж березня-квітня 2024 року, розміщуючи у соціальній мережі «Facebook» оголошення про збір грошових коштів на лікування хворої дитини, ошукувала громадян.
При цьому вона використовувала відомості про реальну дитину, яка потребувала допомоги, публікувала взяті у соціальній мережі її фотографію та виписку з медичної карти, але номер банківської картки додавала свій.
Довірливі громадяни з усієї України скидали кошти на вказаний ошуканкою банківський рахунок.
Правоохоронці встановили тринадцять епізодів її злочинної діяльності.
Далі – слово за судом.
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