Росіяни обстріляли сільськогосподарське підприємство на Харківщині
Сьогодні, 10:50
Окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство на Харківщині: вогнеборці ліквідували пожежу.
Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні, 11 липня, близько шостої ранку ворог завдав ударів по сільськогосподарському підприємству у с. Глушківка Курилівської громади Куп’янського району.
Четверо працівників поранено. Постраждала велика рогата худоба. На відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв.м.
На ліквідації під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС.
Пожежу вдалось загасити",- йдеться в повідомленні.
Синєгубов зазначив, що унаслідок ворожої атаки постраждали четверо чоловіків віком 43, 43, 44 та 63 роки. Один із них — у важкому стані. Трьох поранених ушпиталили, четвертий відмовився від шпиталізації.
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Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні, 11 липня, близько шостої ранку ворог завдав ударів по сільськогосподарському підприємству у с. Глушківка Курилівської громади Куп’янського району.
Четверо працівників поранено. Постраждала велика рогата худоба. На відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв.м.
На ліквідації під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС.
Пожежу вдалось загасити",- йдеться в повідомленні.
Синєгубов зазначив, що унаслідок ворожої атаки постраждали четверо чоловіків віком 43, 43, 44 та 63 роки. Один із них — у важкому стані. Трьох поранених ушпиталили, четвертий відмовився від шпиталізації.
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