Росія за добу втратила ще 1110 солдатів

Росія за добу втратила ще 1110 солдатів
Від початку вторгненння українські захисники ліквідували близько 555 620 російських військових.

Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 555 620 (+1110) осіб,

- танків ‒ 8182 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15732 (+17) од,

- артилерійських систем – 15110 (+59) од,

- РСЗВ – 1119 (+4) од,

- засоби ППО ‒ 886 (+3) од,

- літаків – 361 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12009 (+36),

- крилаті ракети ‒ 2392 (+3),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 20325 (+56) од,

- спеціальна техніка ‒ 2535 (+4).

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Теги: Росія, Україна, війна
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