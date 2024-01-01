Росія за добу втратила ще 1110 солдатів





Про це пише Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 555 620 (+1110) осіб,



- танків ‒ 8182 (+2) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15732 (+17) од,



- артилерійських систем – 15110 (+59) од,



- РСЗВ – 1119 (+4) од,



- засоби ППО ‒ 886 (+3) од,



- літаків – 361 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12009 (+36),



- крилаті ракети ‒ 2392 (+3),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 20325 (+56) од,



- спеціальна техніка ‒ 2535 (+4).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку вторгненння українські захисники ліквідували близько 555 620 російських військових.Про це пише Генштаб.- особового складу ‒ близько 555 620 (+1110) осіб,- танків ‒ 8182 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 15732 (+17) од,- артилерійських систем – 15110 (+59) од,- РСЗВ – 1119 (+4) од,- засоби ППО ‒ 886 (+3) од,- літаків – 361 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12009 (+36),- крилаті ракети ‒ 2392 (+3),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 20325 (+56) од,- спеціальна техніка ‒ 2535 (+4).

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