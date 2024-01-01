Випускник з Волині розповів, як вдалося набрати 600 балів на НМТ

Олег Пінчук — один з трьох волинян, які за результатами основної сесії Національного мультипредметного тесту набрали по 600 із максимальних 800 балів з 4 предметів.







"Недооцінювати вклад педагогів в мій розвиток я не можу. Проте абсолютно правильно і варто зазначити, що в 11 класі за мною стояла велика команда репетиторів", — говорить хлопець.

Зі слів Олега Пінчука, найшвидше він написав англійську, більше часу пішло на розв’язання тестових завдань з математики. Додає: на НМТ думав над вирішенням завдань усі 4 відведені на тестування години.



Двохсотбальні результати волинянин отримав з української мови, математики та англійської. Найважче далася історія, за результатами тесту отримав 191 бал.



"Я готувався до НМТ з усіх чотирьох предметів і коли мене вітають, я глибоко в душі відчуваю, що трішки не вистачило тих 9 балів, але це теж непоганий результат. Насправді тест з історії був важким", — зазначив Олег Пінчук.



Як розповіла Суспільному класна керівниця Людмила Самчук, Олег — завжди старанний та уважний. Був старостою класу та президентом ліцею. З її слів іншого результату на НМТ від хлопця і не очікували.



"12 червня я отримую есемеску на телефон, де Олег пише: "Я здав історію на 191, а далі три двухсотки. Дякую вам за наставництво", — пригадує Людмила Самчук. — Він зростав з олімпіад юніорів, ці олімпіади показували на те, що у нього є можливість отримати результат".



Крім навчання хлопець захоплювався бальними танцями – долучився до постановки танцю на випускний. Куди вступатиме, ще вирішує. Навчання у ліцеї він закінчив із золотою медаллю.



Довідково: загалом на НМТ на Волині було зареєстровано майже 11 тисяч учасників. 88 із них отримали 200, 400 або 600 балів. Найбільше 200-бальних результатів волиняни мають з таких предметів: математика (35 учасників), українська мова (28 учасників) та англійська мова (23 учасники).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанин— один з трьох волинян, які за результатами основної сесії Національного мультипредметного тесту набрали по 600 із максимальних 800 балів з 4 предметів. Суспільному випускник Ковельського ліцею імені Олени Пчілки розповів, як готувався до тестування і кому завдячує таким результатом. Свій навчальний заклад Олег називає одним із найліпших в місті. Каже: успіх на НМТ — це систематичне навчання впродовж одинадцяти років."Недооцінювати вклад педагогів в мій розвиток я не можу. Проте абсолютно правильно і варто зазначити, що в 11 класі за мною стояла велика команда репетиторів", — говорить хлопець.Зі слів Олега Пінчука, найшвидше він написав англійську, більше часу пішло на розв’язання тестових завдань з математики. Додає: на НМТ думав над вирішенням завдань усі 4 відведені на тестування години.Двохсотбальні результати волинянин отримав з української мови, математики та англійської. Найважче далася історія, за результатами тесту отримав 191 бал."Я готувався до НМТ з усіх чотирьох предметів і коли мене вітають, я глибоко в душі відчуваю, що трішки не вистачило тих 9 балів, але це теж непоганий результат. Насправді тест з історії був важким", — зазначив Олег Пінчук.Як розповіла Суспільному класна керівниця, Олег — завжди старанний та уважний. Був старостою класу та президентом ліцею. З її слів іншого результату на НМТ від хлопця і не очікували."12 червня я отримую есемеску на телефон, де Олег пише: "Я здав історію на 191, а далі три двухсотки. Дякую вам за наставництво", — пригадує Людмила Самчук. — Він зростав з олімпіад юніорів, ці олімпіади показували на те, що у нього є можливість отримати результат".Крім навчання хлопець захоплювався бальними танцями – долучився до постановки танцю на випускний. Куди вступатиме, ще вирішує. Навчання у ліцеї він закінчив із золотою медаллю.загалом на НМТ на Волині було зареєстровано майже 11 тисяч учасників. 88 із них отримали 200, 400 або 600 балів. Найбільше 200-бальних результатів волиняни мають з таких предметів: математика (35 учасників), українська мова (28 учасників) та англійська мова (23 учасники).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію