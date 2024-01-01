«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Василь Гурик

Василь Гурик.



Про це



"Прибуття скорботного кортежу з тілом Воїна Гурика Василя очікуємо сьогодні, 11 липня, в другій половині дня. Зустріч відбудеться біля блокпоста на в'їзді в Локачі. Опісля кортеж скорботною пішою ходою пройде вулицями селища (вул. Миру - вул. Героїв Майдану) та відправиться в село Заячиці до будинку, де проживав Загиблий. Про час прибуття кортежу повідомимо заздалегідь!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» на рідну Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Локачинській громаді."Прибуття скорботного кортежу з тіломочікуємо сьогодні, 11 липня, в другій половині дня. Зустріч відбудеться біля блокпоста на в'їзді в Локачі. Опісля кортеж скорботною пішою ходою пройде вулицями селища (вул. Миру - вул. Героїв Майдану) та відправиться в село Заячиці до будинку, де проживав Загиблий. Про час прибуття кортежу повідомимо заздалегідь!" - йдеться в повідомленні.

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