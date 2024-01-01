На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій
Сьогодні, 10:10
На Волині новостворений стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Наразі бойовий підрозділ, до складу якого увійшли поліцейські з різних служб, проходить вишкіл на полігоні. У рамках базової військової підготовки військові поліцейські отримують знання з тактичної, вогневої, домедичної, фізичної, інженерної підготовки та вдосконалюють свій фаховий досвід.
За словами командира батальйону, підполковника поліції Андрія Литвина, поліцейські вивчають тактичні принципи роботи підрозділу в круговій обороні, пересування особового складу в бойових порядках на різних типах місцевості, ведення бойових дій у міській забудові тощо. Окрім того, вивчають правила і порядок дій під час виконання завдань зі знешкодження диверсійних груп, проведення аеророзвідки тощо.
До складу батальйону увійшли співробітники з різних підрозділів поліції: дільничні, оперативники, слідчі, дізнавачі, офіцери громад тощо. Усі вони об’єднані єдиною метою – захистити рідну землю.
Керівник тренінгового центру ГУНП Володимир Чміль розповів, що, крім інструкторів центру, відділу профпідготовки та КОРДу, поліцейських навчають і військові. Каже, що поліцейські загалом добре підготовлені, решту вони якраз і допрацьовують під час першого етапу.
Усі бійці батальйону – професіонали, які мають значний фаховий досвід, а нині стали на захист Батьківщини і її територіальної цілісності. Вони відповідальні, сильні та відважні. Невдовзі волинські поліцейські виконуватимуть бойові завдання разом з іншими Силами безпеки та оборони держави.
Інструктор Дмитро викладає тактичну медицину, зокрема, поліцейських навчають надавати допомогу під час ведення бойових дій. Головне, на думку Дмитра, - користування турнікетом, хоча це мають робити нині і цивільні, адже ворог не вибирає, а б’є по всій території держави.
Нові стрілецькі батальйони – це нова сторінка в історії Національної поліції та поліції Волині зокрема. І мета в усіх єдина – Перемога.
Нагадаємо, що, за інформацією Нацполіції, з метою спільного виконання завдань Національною поліцією України з Державною прикордонною службою України в поліції сформовані три зведених бригади загальною чисельністю 5 тисяч поліцейських: вони виконують завдання на територіях, які межують з державами-агресорами – росією та білорусією, у тому числі, в нашій області. Окрім того, штатна чисельність ОШБ НПУ «Лють» також складає 5 тисяч поліцейських, де воюють і волиняни.
Ще 20 тисяч поліцейських несуть службу у прифронтових регіонах: таких, як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та у прикордонних областях.
Також наразі сформовано три зведених стрілецьких бригади поліції загальною штатною чисельністю 8 тисяч поліцейських, сюди входить і волинський батальйон.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Наразі бойовий підрозділ, до складу якого увійшли поліцейські з різних служб, проходить вишкіл на полігоні. У рамках базової військової підготовки військові поліцейські отримують знання з тактичної, вогневої, домедичної, фізичної, інженерної підготовки та вдосконалюють свій фаховий досвід.
За словами командира батальйону, підполковника поліції Андрія Литвина, поліцейські вивчають тактичні принципи роботи підрозділу в круговій обороні, пересування особового складу в бойових порядках на різних типах місцевості, ведення бойових дій у міській забудові тощо. Окрім того, вивчають правила і порядок дій під час виконання завдань зі знешкодження диверсійних груп, проведення аеророзвідки тощо.
До складу батальйону увійшли співробітники з різних підрозділів поліції: дільничні, оперативники, слідчі, дізнавачі, офіцери громад тощо. Усі вони об’єднані єдиною метою – захистити рідну землю.
Керівник тренінгового центру ГУНП Володимир Чміль розповів, що, крім інструкторів центру, відділу профпідготовки та КОРДу, поліцейських навчають і військові. Каже, що поліцейські загалом добре підготовлені, решту вони якраз і допрацьовують під час першого етапу.
Усі бійці батальйону – професіонали, які мають значний фаховий досвід, а нині стали на захист Батьківщини і її територіальної цілісності. Вони відповідальні, сильні та відважні. Невдовзі волинські поліцейські виконуватимуть бойові завдання разом з іншими Силами безпеки та оборони держави.
Інструктор Дмитро викладає тактичну медицину, зокрема, поліцейських навчають надавати допомогу під час ведення бойових дій. Головне, на думку Дмитра, - користування турнікетом, хоча це мають робити нині і цивільні, адже ворог не вибирає, а б’є по всій території держави.
Нові стрілецькі батальйони – це нова сторінка в історії Національної поліції та поліції Волині зокрема. І мета в усіх єдина – Перемога.
Нагадаємо, що, за інформацією Нацполіції, з метою спільного виконання завдань Національною поліцією України з Державною прикордонною службою України в поліції сформовані три зведених бригади загальною чисельністю 5 тисяч поліцейських: вони виконують завдання на територіях, які межують з державами-агресорами – росією та білорусією, у тому числі, в нашій області. Окрім того, штатна чисельність ОШБ НПУ «Лють» також складає 5 тисяч поліцейських, де воюють і волиняни.
Ще 20 тисяч поліцейських несуть службу у прифронтових регіонах: таких, як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та у прикордонних областях.
Також наразі сформовано три зведених стрілецьких бригади поліції загальною штатною чисельністю 8 тисяч поліцейських, сюди входить і волинський батальйон.
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