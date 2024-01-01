На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій

На Волині новостворений стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Наразі бойовий підрозділ, до складу якого увійшли поліцейські з різних служб, проходить вишкіл на полігоні. У рамках базової військової підготовки військові поліцейські отримують знання з тактичної, вогневої, домедичної, фізичної, інженерної підготовки та вдосконалюють свій фаховий досвід.За словами командира батальйону, підполковника поліції, поліцейські вивчають тактичні принципи роботи підрозділу в круговій обороні, пересування особового складу в бойових порядках на різних типах місцевості, ведення бойових дій у міській забудові тощо. Окрім того, вивчають правила і порядок дій під час виконання завдань зі знешкодження диверсійних груп, проведення аеророзвідки тощо.До складу батальйону увійшли співробітники з різних підрозділів поліції: дільничні, оперативники, слідчі, дізнавачі, офіцери громад тощо. Усі вони об’єднані єдиною метою – захистити рідну землю.Керівник тренінгового центру ГУНПрозповів, що, крім інструкторів центру, відділу профпідготовки та КОРДу, поліцейських навчають і військові. Каже, що поліцейські загалом добре підготовлені, решту вони якраз і допрацьовують під час першого етапу.Усі бійці батальйону – професіонали, які мають значний фаховий досвід, а нині стали на захист Батьківщини і її територіальної цілісності. Вони відповідальні, сильні та відважні. Невдовзі волинські поліцейські виконуватимуть бойові завдання разом з іншими Силами безпеки та оборони держави.Інструкторвикладає тактичну медицину, зокрема, поліцейських навчають надавати допомогу під час ведення бойових дій. Головне, на думку Дмитра, - користування турнікетом, хоча це мають робити нині і цивільні, адже ворог не вибирає, а б’є по всій території держави.Нові стрілецькі батальйони – це нова сторінка в історії Національної поліції та поліції Волині зокрема. І мета в усіх єдина – Перемога.Нагадаємо, що, за інформацією Нацполіції, з метою спільного виконання завдань Національною поліцією України з Державною прикордонною службою України в поліції сформовані три зведених бригади загальною чисельністю 5 тисяч поліцейських: вони виконують завдання на територіях, які межують з державами-агресорами – росією та білорусією, у тому числі, в нашій області. Окрім того, штатна чисельність ОШБ НПУ «Лють» також складає 5 тисяч поліцейських, де воюють і волиняни.Ще 20 тисяч поліцейських несуть службу у прифронтових регіонах: таких, як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та у прикордонних областях.Також наразі сформовано три зведених стрілецьких бригади поліції загальною штатною чисельністю 8 тисяч поліцейських, сюди входить і волинський батальйон.