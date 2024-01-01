На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій

На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій
На Волині новостворений стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Наразі бойовий підрозділ, до складу якого увійшли поліцейські з різних служб, проходить вишкіл на полігоні. У рамках базової військової підготовки військові поліцейські отримують знання з тактичної, вогневої, домедичної, фізичної, інженерної підготовки та вдосконалюють свій фаховий досвід.

За словами командира батальйону, підполковника поліції Андрія Литвина, поліцейські вивчають тактичні принципи роботи підрозділу в круговій обороні, пересування особового складу в бойових порядках на різних типах місцевості, ведення бойових дій у міській забудові тощо. Окрім того, вивчають правила і порядок дій під час виконання завдань зі знешкодження диверсійних груп, проведення аеророзвідки тощо.

До складу батальйону увійшли співробітники з різних підрозділів поліції: дільничні, оперативники, слідчі, дізнавачі, офіцери громад тощо. Усі вони об’єднані єдиною метою – захистити рідну землю.
На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій

Керівник тренінгового центру ГУНП Володимир Чміль розповів, що, крім інструкторів центру, відділу профпідготовки та КОРДу, поліцейських навчають і військові. Каже, що поліцейські загалом добре підготовлені, решту вони якраз і допрацьовують під час першого етапу.

Усі бійці батальйону – професіонали, які мають значний фаховий досвід, а нині стали на захист Батьківщини і її територіальної цілісності. Вони відповідальні, сильні та відважні. Невдовзі волинські поліцейські виконуватимуть бойові завдання разом з іншими Силами безпеки та оборони держави.
На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій

Інструктор Дмитро викладає тактичну медицину, зокрема, поліцейських навчають надавати допомогу під час ведення бойових дій. Головне, на думку Дмитра, - користування турнікетом, хоча це мають робити нині і цивільні, адже ворог не вибирає, а б’є по всій території держави.

Нові стрілецькі батальйони – це нова сторінка в історії Національної поліції та поліції Волині зокрема. І мета в усіх єдина – Перемога.
На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій

Нагадаємо, що, за інформацією Нацполіції, з метою спільного виконання завдань Національною поліцією України з Державною прикордонною службою України в поліції сформовані три зведених бригади загальною чисельністю 5 тисяч поліцейських: вони виконують завдання на територіях, які межують з державами-агресорами – росією та білорусією, у тому числі, в нашій області. Окрім того, штатна чисельність ОШБ НПУ «Лють» також складає 5 тисяч поліцейських, де воюють і волиняни.
На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій

Ще 20 тисяч поліцейських несуть службу у прифронтових регіонах: таких, як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та у прикордонних областях.
На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій

Також наразі сформовано три зведених стрілецьких бригади поліції загальною штатною чисельністю 8 тисяч поліцейських, сюди входить і волинський батальйон.
На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій
На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій
На Волині стрілецький батальйон поліції готується до виконання бойових завдань на передовій




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Теги: Волинь, поліція, фронт, передова
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