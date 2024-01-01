Волиняни стали абсолютними чемпіонами Європи з веслування на «Драконах»

Волиняни стали абсолютними чемпіонами Європи з веслування на «Драконах»
Ковельчани, які виступали у складі збірної з веслування на човнах «Дракон», стали абсолютними чемпіонами Європи.

Про це повідомляє Ковельська міськрада.

Континентальна першість проходила у Чехії. У ній взяли участь представники 16 країн.

Ковель представляли: Дмитро Назарук, Сергій Семенюк, Віктор Свиридюк, Микола Яцюк. Капітаном національної збірної України, вже традиційно, був волинянин Дмитро Назарук.

Ковельчани разом з екіпажем зайняли шість перших та три других місця на різних дистанціях.

Українці здобули перемогу і в загальному медальному заліку, завоювавши 29 золотих, 27 срібних та 7 бронзових медалей.

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Теги: спорт, Волинь
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