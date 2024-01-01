Волиняни стали абсолютними чемпіонами Європи з веслування на «Драконах»

веслування на човнах «Дракон», стали абсолютними чемпіонами Європи.



Про це повідомляє Ковельська міськрада.



Континентальна першість проходила у Чехії. У ній взяли участь представники 16 країн.



Ковель представляли: Дмитро Назарук, Сергій Семенюк, Віктор Свиридюк, Микола Яцюк. Капітаном національної збірної України, вже традиційно, був волинянин Дмитро Назарук.



Ковельчани разом з екіпажем зайняли шість перших та три других місця на різних дистанціях.



Українці здобули перемогу і в загальному медальному заліку, завоювавши 29 золотих, 27 срібних та 7 бронзових медалей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчани, які виступали у складі збірної з, стали абсолютними чемпіонами Європи.Про це повідомляє Ковельська міськрада.Континентальна першість проходила у Чехії. У ній взяли участь представники 16 країн.Ковель представляли:. Капітаном національної збірної України, вже традиційно, був волинянин Дмитро Назарук.Ковельчани разом з екіпажем зайняли шість перших та три других місця на різних дистанціях.Українці здобули перемогу і в загальному медальному заліку, завоювавши 29 золотих, 27 срібних та 7 бронзових медалей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію