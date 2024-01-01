СБУ затримала капітана вантажного судна, який допомагав росіянам вивозити з Криму українське зерно





Про це



Служба безпеки затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора.



Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення рф на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.



За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.



Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.



Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.



У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.



Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.



Під час обшуку на борту судна виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності.



На підставі отриманих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили капітану корабля про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).



Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.



У межах кримінального провадження судно фігуранта відбуксировано на Одещину та рішенням суду арештовано. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Одеській області спільно з підрозділами морської охорони Держприкордонслужби за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та м. Севастополі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала капітана вантажного судна, який допомагав рашистам вивозити з Криму українське зерно.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора.Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення рф на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.У такий спосіб він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.Під час обшуку на борту судна виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності.На підставі отриманих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили капітану корабля про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.У межах кримінального провадження судно фігуранта відбуксировано на Одещину та рішенням суду арештовано. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Одеській області спільно з підрозділами морської охорони Держприкордонслужби за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та м. Севастополі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію