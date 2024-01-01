Російські військові цинічно вдарили по рятувальниках на Херсонщині
Сьогодні, 12:38
Окупанти скинули вибухівку на рятувальників. Сталося це зранку сьогодні, 11 липня, на Херсонщині.
Про це повідомляє ДСНС в телеграмі.
На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.
Рятувальники встигли зайти у безпечне місце. З особового складу ніхто не постраждав.
Загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.
Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 га.
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Про це повідомляє ДСНС в телеграмі.
На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.
Рятувальники встигли зайти у безпечне місце. З особового складу ніхто не постраждав.
Загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.
Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 га.
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