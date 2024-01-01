Російські військові цинічно вдарили по рятувальниках на Херсонщині

Російські військові цинічно вдарили по рятувальниках на Херсонщині
Окупанти скинули вибухівку на рятувальників. Сталося це зранку сьогодні, 11 липня, на Херсонщині.

Про це повідомляє ДСНС в телеграмі.

На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.

Рятувальники встигли зайти у безпечне місце. З особового складу ніхто не постраждав.

Загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.

Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 га.


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Теги: рятувальники, Україна
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