П'ять років позбавлення волі: волинянина судили вчетверте за грабіж
Сьогодні, 13:42
П'ять років позбавлення волі: уродженця Ковеля судили вчетверте
за грабіж.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 31-річного уродженця Ковеля, а нині жителя міста Червоноград Львівської області, винуватим у вчиненні грабежу (ч. 2 ст. 186 КК України).
Зранку 3 травня 2021 року тричі судимий, у тому числі за грабежі, чоловік біля магазину в Ковелі силою відібрав у потерпілого, з яким був заледве знайомий, мобільний телефон та гроші.
Невдовзі після вчинення злочину зловмисника затримали – і відтоді він перебуває за ґратами.
Своєї винуватості у скоєному чоловік не визнав, але її було доведено зібраними у ході розслідування доказами.
Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
за грабіж.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 31-річного уродженця Ковеля, а нині жителя міста Червоноград Львівської області, винуватим у вчиненні грабежу (ч. 2 ст. 186 КК України).
Зранку 3 травня 2021 року тричі судимий, у тому числі за грабежі, чоловік біля магазину в Ковелі силою відібрав у потерпілого, з яким був заледве знайомий, мобільний телефон та гроші.
Невдовзі після вчинення злочину зловмисника затримали – і відтоді він перебуває за ґратами.
Своєї винуватості у скоєному чоловік не визнав, але її було доведено зібраними у ході розслідування доказами.
Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ефесбешний «кур’єр» шпигував на Буковині
Сьогодні, 14:01
П'ять років позбавлення волі: волинянина судили вчетверте за грабіж
Сьогодні, 13:42
На Харківському напрямку загинув волинянин Володимир Бортнік
Сьогодні, 13:25
У Польщі до Українського легіону – вже тисячі добровольців
Сьогодні, 13:06
У Луцьку завтра попрощаються з Героєм Юрієм Футалою
Сьогодні, 12:50