П'ять років позбавлення волі: волинянина судили вчетверте за грабіж

П'ять років позбавлення волі: уродженця Ковеля судили вчетвертеза грабіж.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 31-річного уродженця Ковеля, а нині жителя міста Червоноград Львівської області, винуватим у вчиненні грабежу (ч. 2 ст. 186 КК України).Зранку 3 травня 2021 року тричі судимий, у тому числі за грабежі, чоловік біля магазину в Ковелі силою відібрав у потерпілого, з яким був заледве знайомий, мобільний телефон та гроші.Невдовзі після вчинення злочину зловмисника затримали – і відтоді він перебуває за ґратами.Своєї винуватості у скоєному чоловік не визнав, але її було доведено зібраними у ході розслідування доказами.Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.