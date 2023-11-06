П'ять років позбавлення волі: волинянина судили вчетверте за грабіж

П'ять років позбавлення волі: волинянина судили вчетверте за грабіж
П'ять років позбавлення волі: уродженця Ковеля судили вчетверте
за грабіж.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 31-річного уродженця Ковеля, а нині жителя міста Червоноград Львівської області, винуватим у вчиненні грабежу (ч. 2 ст. 186 КК України).

Зранку 3 травня 2021 року тричі судимий, у тому числі за грабежі, чоловік біля магазину в Ковелі силою відібрав у потерпілого, з яким був заледве знайомий, мобільний телефон та гроші.

Невдовзі після вчинення злочину зловмисника затримали – і відтоді він перебуває за ґратами.

Своєї винуватості у скоєному чоловік не визнав, але її було доведено зібраними у ході розслідування доказами.

Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.



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Теги: грабіж, Ковель, волинянин
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