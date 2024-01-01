За порушення військового обліку на Волині виписали 2 тисячі штрафів

правил військового обліку.



Про це повідомляє Уляну Кравчук.



Йдеться саме про ті штрафи, яких не сплатили вчасно, тобто, згідно з чинним законодавством, протягом 15 днів. У такому разі ТЦК та СП передає їх до виконавчого органу для примусового стягнення. Постанову про це надсилають за місцем проживання, роботи або за місцеперебуванням майна порушника. При цьому накладають подвійну суму штрафу, кошти та/або майно можуть арештувати для погашення боргу.



За порушення правил військового обліку у законодавстві наразі передбачений штраф від 17 тис. грн до 25 тис. грн для фізичних осіб. Але не усі сплачують цю суму вчасно, тож з боржників примусово стягують накладені штрафи.



Загалом в Україні впродовж повномасштабного вторгнення відкрили понад 24 тис. таких проваджень. Дізнатися про них можна в Автоматизованій системі за прізвищем та ім’ям.



Військовозобов’язані повинні оновити свої облікові дані до 16 липня. Це можна зробити безпосередньо в ТЦК та СП за місцем реєстрації чи проживання, ЦНАПі або через мобільний застосунок «Резерв+».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Волинській області до виконавчої служби спрямували понад 2 тис. штрафів за порушенняПро це повідомляє misto.media з посиланням на пресофіцерку Волинського ТЦК та СПЙдеться саме про ті штрафи, яких не сплатили вчасно, тобто, згідно з чинним законодавством, протягом 15 днів. У такому разі ТЦК та СП передає їх до виконавчого органу для примусового стягнення. Постанову про це надсилають за місцем проживання, роботи або за місцеперебуванням майна порушника. При цьому накладають подвійну суму штрафу, кошти та/або майно можуть арештувати для погашення боргу.За порушення правил військового обліку у законодавстві наразі передбачений штраф від 17 тис. грн до 25 тис. грн для фізичних осіб. Але не усі сплачують цю суму вчасно, тож з боржників примусово стягують накладені штрафи.Загалом в Україні впродовж повномасштабного вторгнення відкрили понад 24 тис. таких проваджень. Дізнатися про них можна в Автоматизованій системі за прізвищем та ім’ям.Військовозобов’язані повинні оновити свої облікові дані до 16 липня. Це можна зробити безпосередньо в ТЦК та СП за місцем реєстрації чи проживання, ЦНАПі або через мобільний застосунок «Резерв+».

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