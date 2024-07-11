Ми здатні й можемо перемогти, але треба більше зброї, – Умєров

Ми здатні й можемо перемогти, але треба більше зброї, – Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров сказав у США, що Україна має план у боротьбі з російською агресією, але потрібно більше зброї.

Про це повідомив Умєров в інтерв'ю телеканалу Fox News у Вашингтоні, пише Українська правда.

"Ми здатні й можемо перемогти. Ми маємо план. І ми заявляємо, що нам потрібно більше зброї. Нерішучість із наданням нам зброї, нерішучість із наданням нам дозволів і скасуванням заборон - це забирає час. Час дуже важливий, але ми можемо і здатні це зробити", - йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що війна закінчиться колись, Умєров сказав, що "ми вміємо і здатні перемагати".

Коментуючи ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит", Умєров сказав, що Україні потрібно більше ППО для захисту цивільної інфраструктури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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