Ми здатні й можемо перемогти, але треба більше зброї, – Умєров

Рустем Умєров сказав у США, що Україна має план у боротьбі з російською агресією, але потрібно більше зброї.



Про це повідомив Умєров в інтерв'ю телеканалу Fox News у Вашингтоні, пише



"Ми здатні й можемо перемогти. Ми маємо план. І ми заявляємо, що нам потрібно більше зброї. Нерішучість із наданням нам зброї, нерішучість із наданням нам дозволів і скасуванням заборон - це забирає час. Час дуже важливий, але ми можемо і здатні це зробити", - йдеться в повідомленні.



Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що війна закінчиться колись, Умєров сказав, що "ми вміємо і здатні перемагати".



Коментуючи ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит", Умєров сказав, що Україні потрібно більше ППО для захисту цивільної інфраструктури.

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