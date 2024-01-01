На Волині у 59-річного чоловіка вдома знайшли наркотики

На Волині у 59-річного чоловіка вдома знайшли наркотики
Володимирські поліцейські вилучили у жителя району наркотики.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 10 липня, володимирські оперативники на присадибній ділянці, належній 59-річному жителю Зимнівської громади, виявили незаконний посів коноплі та маку.

На місце прибула слідчо-оперативна група, поліцейські вилучили понад 400 кущів згаданих рослин.

Окрім того, у помешканні волинянина правоохоронці виявили та вилучили майже кілограм готового до вживання канабісу та макову соломку.

Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель та незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
На Волині у 59-річного чоловіка вдома знайшли наркотики

Нагадаємо, що напередодні на Рожищенщині дільничний офіцер поліції виявив незаконний посів маку.


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Теги: Волинь, наркотики, чоловік
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