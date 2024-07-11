Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати росіян на війні





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У відеоролику російські військові критикують тактику "м’ясних штурмів" свого командування та скаржаться на безглуздість війни з Україною.



Ролик про втрати росіян на Харківському напрямку демонстрували на телеканалі "Первоуральск ТВ".



Раніше, 8 липня, військові кібери зламали сервери військово-промислових кластерів РФ. Також на початку цього місяця хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів на ТОТ. Без зв'язку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати російських окупантів на війні. 10 липня проукраїнські кіберактивісти отримали доступ до онлайн-платформ Smotret.tv і Russia-TV.Про це повідомляє АрміяInform.У відеоролику російські військові критикують тактику "м’ясних штурмів" свого командування та скаржаться на безглуздість війни з Україною.Ролик про втрати росіян на Харківському напрямку демонстрували на телеканалі "Первоуральск ТВ".Раніше, 8 липня, військові кібери зламали сервери військово-промислових кластерів РФ. Також на початку цього місяця хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів на ТОТ. Без зв'язку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях.

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