Через скаженого кота в селі на Волині запровадили двомісячний карантин

Через скаженого кота в селі на Волині запровадили двомісячний карантин
На території села Осмиловичі Володимирського району запровадили 60-денний карантин через випадок укусу людини скаженим котом. Це другий випадок сказу в нещепленої домашньої тварини у Поромівській громаді від початку року.

Про це в коментарі Суспільному розповіла виконувачка обов'язків завідувача Іваничівського відділу протиепізоотичних та лікувально-профілактичних заходів Валентина Дубенюк.

З її слів, подія сталася 3 липня, де під час роботи в домашньому господарстві в Осмиловичах на жінку напав кіт.

"Зі слів власниці, кіт був трішки дикий і не ручний. На неї напав ззаду і вкусив за ногу. Впродовж семи днів завідувач Заболотцівської дільничної лікарні ветеринарної медицини Сарай Ростислав Володимирович спостерігав за котом. Вранці 9 липня тварина загинула", — сказала фахівчиня.

Валентина Дубенюк сказала, що волинянка одразу звернулася за медичною допомогою в Нововолинську центральну міську лікарню, де їй промили місце укусу та розпочали курс вакцинації. Наразі жінка почуває себе добре.

Випадок сказу у домашнього кота підтвердили лабораторно. У місцях, де перебувала хвора тварина, сказала Валентина Дубенюк, провели дезінфекцію. Попередньо в рамках програми боротьби зі сказом, розповіла фахівчиня, у селі Осмиловичі щепили 150 тварин, проте після випадку 3 липня вакцинацію домашніх тварин у селі продовжили.

"10 липня щепили 12 собак і 13 котів, сьогодні під час обходу провакцинували 16 собак і 14 котів", — додала Валентина Дубенюк.

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Теги: Волинь, кіт, сказ
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