У луцьких тролейбусах, попри вказівку влади, не вмикають кондиціонери

У луцьких тролейбусах, попри вказівку влади, не вмикають кондиціонери
Лучани нарікають, що хоча на вулиці температура перевалила за +30, проте в громадському транспорті не працюють кондиціонери.

Про це пише ВСН.

Днями у соцмережах лучани скаржилися, що поїздка у тролейбусі тепер - ціле випробування. Люди наголошують, що цей громадський транспорт – справжня душогубка, утім через свою дешевизну має попит. Люди битком набиваються до салону, через це температура в середині ще вища. Лучани переконані, таким чином водії хочуть зекономити електроенергію.

Журналісти звернулися за коментарем до заступника керівника відділу транспорту Луцької міської ради Олександра Середи.

За його словами, від керівництва міста є вказівка саме вмикати кондиціонери, адже людям не комфортно їздити у перегрітому салоні.

«Керівництво міста не давало вказівок не вмикати кондиціонери в електротранспорті Луцька. Швидше всього, не вмикають їх через поганий технічний стан, а не через економію електроенергії», - сказав Олександр Середа.

Зазначимо, за інформацією відділу транспорту Луцькради, у тролейбусах Луцька майже 30% машин обладнані системою охолодження повітря.

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Теги: тролейбус, Луцьк
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Коментарі 1
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Місто наше не велике, можна трохи раніше встати і пройтися пішки.
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